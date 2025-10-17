सकाळ संवाद
उघड्या चेंबरमुळे अपघाताचा धोका
सिंधूनगर निगडी प्राधिकरण मध्ये सांडपाणी वाहिन्या बदलायचे काम चालू आहे. याठिकाणी मेन होल चेंबर तसेच उघडे ठेवले जातात. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरते. खड्डे न बुजवल्याने धुळ घरात येते त्यामुळे ज्येष्ठांना व लहान मुलांना श्वसनाचा त्रास होत आहे. काम पूर्ण होईल तसे खड्डे भरून त्यावर डांबर, काँक्रिटीकरण करणे गरजेचे आहे. या ठिकाणी एका लहान मुलाचा अपघात झाला याला कोण जबाबदार आहे?
-दत्ता धामणस्कर, निगडी प्राधिकरण
E25V60769
साई उद्यान सोसायटीच्या मागे राडारोडा
लिंक रोड वर तुलसीदास मार्केट समोरील साई उद्यान सोसायटीच्या मागील बाजूस नागरिक राडारोडा टाकतात. येथील कचरा उचलला जात नाही, तसेच जनावरे कचरा पसरवितात. कचऱ्याच्या दुर्गंधीमुळे रोगराई पसरते. त्यामुळे पालिकेने योग्य ती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
विनोद साळगावकर, साई उद्यान
PNE25V60771
धोकादायक शेड दुरुस्त करा
चिंचवड गावठाण नजीक केशवनगर भागातील साईबाबा मंदिर शेजारी ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी
बांधलेली शेड मोडकळीस आली आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. महापालिकेने तत्काळ या शेडची दुरुस्ती करावी.
सां. रा. वाठारकर, चिंचवड
25V60770
लांडेवाडी रस्त्याची दुरवस्था
लांडेवाडी फिलिप्स चौक ते बीएसएनएल चौक येथे मिक्सर, जेसीबी यामुळे रस्ता खचला असून पूर्ण रस्त्यावर माती तसेच वाळू पसरली आहे. त्यामुळे दररोज दोन-तीन दुचाकी घसरण्याचे प्रसंग घडतात, पाऊस पडल्यानंतर हा रस्ता अधिकच निसरडा होतो. त्यामुळे या समस्येकडे महापालिका, वाहतूक विभाग, स्थापत्य विभाग लोकप्रतिनिधी यांनी वेळीच लक्ष द्यावे.
- मयंक लोंढे, भोसरी
NE25V60772
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.