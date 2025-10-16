महिला आयटी अभियंत्यांना अखेर दिलासा
पिंपरी, ता. १६ : माहिती व तंत्रज्ञान अर्थात ‘आयटी कंपनी’त मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप करत सहा आयटी महिला अभियंत्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. त्यानंतर कंपनीने सांगितलेला एक महिन्याचा मुदत कालावधीही (नोटीस) पूर्ण केला. मात्र, तरीही संबंधित कंपनीने कार्यमुक्त प्रमाणपत्र (रिलिव्ह लेटर) न देता अडवणूक केल्याचा आरोप या महिलांनी केला होता. त्यामुळे संबंधित महिलांना इतर ठिकाणी नोकरी करणेही शक्य होत नव्हते. मात्र, पोलिसांच्या मध्यस्थीने या महिलांना गुरुवारी (ता.१६) अखेर कार्यमुक्तीचे पत्र मिळाले आहे.
‘‘आम्ही एक जुलै २०२५ ला कंपनीकडे राजीनामा दिला. महिनाभरात कंपनीने पदमुक्त केले. मात्र, तसे पत्र देण्यास टाळाटाळ केली जात होती,’’ अशी तक्रार करत या महिलांनी कामगार आयुक्त, पुणे पोलिस यांच्याकडे धाव घेतली होती. मात्र, पोलिस व कामगार आयुक्तांनी सूचना देऊनही संबंधित कंपनीचे संचालक येण्यास टाळाटाळ करत होते. काही दिवसांपूर्वी या महिलांनी मुंबईत महिला आयोगाकडेही तक्रार केली. आयोगानेही या कंपनीला नोटीस बजावली. मात्र, कंपनीकडून प्रतिसाद मिळाला नव्हता. यानंतर पुणे पोलिसांना मध्यस्थी करून कंपनीच्या संचालकाव्दारे या महिलांना पत्र मिळवून दिले आहे. त्यामुळे या सहा जणींचा भविष्यात नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कार्यमुक्त पत्र मिळविण्यासाठी आम्हाला तीन महिने लढा द्यावा लागला. पुणे पोलिसांपासून ते मुंबईपर्यंत विविध अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. यामध्ये फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइज या संघटनेची मदत झाली. खासगी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांची अशी अडवणूक करू नये, यासाठी काही कठोर नियम सरकारने लागू करावेत.
- तक्रारदार महिला
या प्रकरणात महिला आयोगाने संबंधित आयटी कंपनीला नोटीस बजावली होती. विश्रामबाग पोलिसांनी या महिलांच्या तक्रारीची तत्काळ दखल घेत कंपनीच्या संचालकांशी चर्चा केली. त्यानंतर कंपनीने संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त प्रमाणपत्र दिले आहे.
- विजयमाला पवार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, विश्रामबाग
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.