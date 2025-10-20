वाकड, हिंजवडीतील खटले पौडरोड न्यायालयात
पिंपरी, ता. २० : पौड येथे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुळशीतील खटले तेथे निकाली काढले जात आहेत. तर, पिंपरी चिंचवड शहरातील हिंजवडी आणि वाकड पसिरातील खटलेही या कोर्टात चालतात. यापूर्वी हिंजवडीचा अर्धा भाग शिवाजीनगर कोर्ट आणि वाकडचा अर्धा भाग पिंपरी कोर्टात चालविला जात होता. मात्र, वाकड आणि हिंजवडीतील खटले आता पौड न्यायालयात चालविले जात आहेत. त्यामुळे वकील आणि पक्षकारांना पौड येथे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
हिंजवडी व वाकड परिसर हा आयटी पार्क, निवासी संकुले आणि व्यापारी केंद्रांमुळे अतिशय वेगाने विकसित झाला आहे. हजारो कुटुंबे येथे वास्तव्यास आहेत. मात्र, या भागातील नागरिकांना आता पौडरोड न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे २५ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. वाहतूक कोंडी, सार्वजनिक वाहतूक कमी आणि प्रवासाचा जास्त वेळ यामुळे दिवसभर वेळ जातो. अनेक पक्षकारांना कामाच्या वेळात कोर्टात उपस्थित राहणे कठीण जाते. पिंपरी न्यायालय हे हिंजवडी आणि वाकडपासून सरासरी दहा ते १२ किलोमीटर अंतरावर आहे. अनेक वर्षे वाकड येथील भागातील खटले पिंपरी न्यायालयात चालत होते. परंतु पौड येथे नवीन न्यायालय स्थापन झाल्यानंतर हे खटले तेथे नेण्यात आले. पिंपरी न्यायालय जवळ असूनही आता त्यांना पौडपर्यंत जावे लागते. विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिवसभर काम करणारे कर्मचारी यांना न्यायालयात उपस्थित राहणे अधिकच कठीण झाले आहे.
वकील, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचीही अडचण
पौड न्यायालयात जावे लागत असल्यामुळे पक्षकार आणि नागरिकांसह वकील व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक वकील पिंपरी न्यायालयात कार्यरत आहेत. आता त्यांना पौड येथे रोज ये-जा करावी लागत असल्याने वेळ आणि प्रवास खर्च वाढला आहे.
स्थानीय लोकप्रतिनिधींकडे मागणी
१. हिंजवडी-वाकड परिसराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करावे.
२. किमान अंतर ठेवून न्यायालयीन सोयी पिंपरी किंवा हिंजवडी परिसरात उपलब्ध कराव्यात.
न्यायालयीन सुविधा जवळ असाव्यात
पौडरोड न्यायालय स्थापनेमुळे ग्रामीण भागातील सोयी वाढल्या असल्या, तरी हिंजवडी-वाकडसारख्या शहरी भागातील लोकांसाठी ही रचना त्रासदायक ठरत आहे. न्यायालयीन सोयी जवळच्या भागात मिळाव्यात, ही नागरिकांची मागणी अधिकाधिक जोर धरत आहे.
वाकड हिंजवडी भाग आयटी परिसर आहे. कामाच्या व्यापामुळे येथील नागरिकांना वेळात वेळ काढून पौड गाठावे लागते. बऱ्याचदा यामुळे रजा घ्याव्या लागत आहेत. परिणामी, मानसिक आणि आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे.
- ॲड. प्रमिला गाढे, माजी अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट असोसिएशन.
वाकड, हिंजवडी येथील नागरिकांना पिंपरी न्यायालय जवळ आहे. परंतु पौड न्यायालयाला जोडलेला भाग पिंपरी जोडण्याची प्रक्रिया खूप कठीण आहे. त्यामुळे या बाबी अशक्य आहेत.
- ॲड. आप्पासाहेब शिंदे, ज्येष्ठ विधितज्ञ.
वाकड, हिंजवडी येथील नागरिकांना लांबचा पल्ला गाठत पौडला जावे लागत आहे. येथील नागरिकांना पिंपरी येथील न्यायालय जवळ असल्याने हा भाग पिंपरीला जोडण्यात यावा. त्यामुळे नागरिक आणि पक्षकारांना सोयीचे होइल.
- ॲड. सोपानराव माने, जेष्ठ विधिज्ञ
पूर्वी वाकड येथील खटले पिंपरी न्यायालयात सुरू होते. त्यावेळी आम्हाला कोर्टात ये-जा करणे सोपी होते. आता त्याच कामासाठी अधिकचा वेळ, पैसा खर्च करावा लागत आहे. बऱ्याचदा वेळेवर सुटी घ्यावी लागत असल्याने मेमो मिळत आहेत.
- वंदना शिंदे, वाकड
