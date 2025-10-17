प्रभागनिहाय मतदार याद्यांचे आजपासून विभाजन
पिंपरी, ता. १७ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय मतदार याद्या विभाजित करण्याचे कामकाज शनिवारपासून (ता. १८) सुरू होणार आहे. यासाठी नियुक्त प्रगणक, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) आणि पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. या कामकाजासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी केले.
चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात महापालिका निवडणूक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी मतदार यादी विभाजनाबाबत प्रशिक्षण दिले. स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव, महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त तथा सहाय्यक प्राधिकृत अधिकारी किरणकुमार मोरे, नगररचना सहाय्यक संचालक प्रशांत शिंपी यांच्यासह महापालिकेचे सर्व क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यकारी अभियंते, निवडणूक कामासाठी नियुक्त पर्यवेक्षक, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी आणि प्रगणक उपस्थित होते. जांभळे पाटील म्हणाले, ‘‘राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रभागनिहाय मतदार यादी विभाजन करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. यासाठी विधानसभा मतदारसंघाची एक जुलै २०२५ ची अंतिम मतदार यादी गृहित धरण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यानुसार मतदार याद्या महापालिकेला प्राप्त झाल्या असून, प्रभागनिहाय मतदार याद्यांचे विभाजन केले जाणार आहे. यासाठी नेमलेल्या प्रगणक, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी आणि पर्यवेक्षक यांनी समन्वयाने काम करावे. हे काम महत्त्वाचे आणि जबाबदारीचे आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार विहित वेळेत कामकाज पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी काटेकोरपणे जबाबदारी पार पाडावी. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे.’’
कामकाज पूर्ण होईपर्यंत रजा रद्द
मतदार याद्या विभाजन कामकाजासाठी नियुक्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांना या कालावधीत रजा दिली जाणार नसून, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांविरुद्ध नियमाधिन कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी दिला आहे. निवडणूक कामकाजासाठी प्रभागनिहाय नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी तसेच प्रत्यक्ष स्थळ भेटीसाठी येणाऱ्या प्रगणकांना नागरिकांनी सहकार्य करून आवश्यक व योग्य ती माहिती द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
प्रभागनिहाय याद्या होणार
सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी मतदार यादी विभाजित करण्यासंदर्भात संगणकीय सादरीकरणाद्वारे सविस्तर प्रशिक्षण दिले. प्रगणकांची भूमिका, बीएलओ आणि पर्यवेक्षकांची जबाबदारी त्यांनी सांगितली. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली हे कामकाज काटेकोरपणे पार पाडण्याबाबत सूचना दिल्या. प्रभागाच्या सीमारेषेनुसार मतदार यादी विभाजित करण्याची प्रक्रिया विहित वेळेत करावी. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करून सर्व ३२ प्रभागांची प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार करायची आहे. पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी या तीन विधानसभा मतदारसंघांच्या याद्या तसेच भोर मतदारसंघातील अंशतः यादीचा (ताथवडेगाव) यामध्ये समावेश आहे, असेही त्यांनी सांगितले.