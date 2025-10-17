पिंपरी-चिंचवड
पत्नी, सासू, मेहुण्यावर कौटुंबिक वादातून चाकूने वार
पिंपरी, ता. १७ : कौटुंबिक वादातून पतीने पत्नीवर चेकने वार केले. तसेच भांडण सोडविण्यासाठी आलेल्या सासू आणि मेहुण्यावरही चाकूने वार करून त्यांना गंभीर जखमी केले. ही घटना विद्यानगर चिंचवड येथे घडली. आशिष राजू कांबळे (रा. शंकर नगर, चिंचवड) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी त्याच्या सासूने पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. आरोपी आशिष याने त्याच्या पत्नीला कौटुंबिक वादातून दमदाटी करीत मारहाण केली. पत्नीच्या गळ्यावर चाकूने वार केले. जखमी विवाहितेला वाचवण्यासाठी तिची आई आणि भाऊ आले असता आरोपी आशिषने त्यांच्यावरही चाकूने वार करून त्यांना गंभीर जखमी केले. हे भांडण सुरू असताना आजूबाजूचे लोक जमा झाले असता आशिष याने त्यांना धमकी देत दहशत निर्माण केली.