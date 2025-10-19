ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या दिवाळी अंकाचे प्रकाशन
पिंपरी, ता. १९ ः संत तुकाराम उद्यान सभागृहात प्राधिकरण ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या २३ व्या चैतन्य दिवाळी विशेषांकाचा प्रकाशन सोहळा उत्साहात झाला. ब्राह्मी सेवा धाम ट्रस्टच्या संचालिका रश्मी कांकरिया तसेच कवी, दिग्दर्शक सुजित कदम यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. दीपाली जोगळेकर यांनी स्वागतगीत म्हटले. कदम यांचा परिचय आशा नष्टे यांनी करून दिला. सुजित कदम यांनी कविता कशी लिहावी याचे मार्गदर्शन केले. त्यांनी स्वरचित कविताही सादर केल्या. प्रमुख पाहुण्यांचा सत्कार आनंद मुळूक यांनी केला. संपादक अशोक चोपडे यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी डॉ. दिगंबर इंगोले, जगन्नाथ वैद्य, संत तुकाराम मंदिर समितीचे विश्वस्त पांडुरंग चौसाळकर, अशोक चोपडे यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्याध्यक्ष दिलीप गोसावी यांनी आभार मानले. अलका बेल्हेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. कुंदा कोळपकर, रामचंद्र डुंबरे यांनी संयोजन केले. विलास बेल्हेकर, श्रीनिवास ठोंबरे, शुभदा मेंगळे, सुभाष बोरोले, काशिनाथ पाटील यांनी सहकार्य केले.
