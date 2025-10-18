पवित्र पोर्टल अंतर्गत नियुक्त शिक्षकांना प्रशिक्षण
पिंपरी, ता. १८ ः राज्य शासनामार्फत पवित्र पोर्टल अंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांवर पवित्र पोर्टल अंतर्गत नुकतीच शेकडो प्रशिक्षित तरुण-तरुणींची शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली. या भरती प्रक्रियेनंतर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेद्वारे नवनियुक्त शिक्षकांसाठी २५ ऑक्टोबर ते तीन नोव्हेंबर दरम्यान दहा दिवसीय प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
औपचारिक प्रेरणा कार्यक्रमांतर्गत ५० तासांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांत २१२ प्राथमिक शिक्षकांना विविध विषयांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. यात शालेय नेतृत्व व व्यवस्थापन, बहुवर्ग अध्यापन पद्धती, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन, शिक्षण हक्क अधिनियम, सामाजिक न्याय व समता, माहिती तंत्रज्ञान व तांत्रिक कौशल्ये, नवोपक्रम, कृती संशोधन, ताणतणाव व्यवस्थापन, वातावरणातील बदल, विद्यार्थी लाभाच्या योजना, मुलींचे शिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, शालेय अभिलेख, अध्यापनात स्थानिक भाषेचा वापर, व्यावसायिक अध्ययन समूह या विषयांचा समावेश असणार आहे.
जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणात नवनियुक्त शिक्षकांना शिक्षणाचे बारकावे शिकवले जाणार आहेत. शिक्षक हे केवळ पद नसून ती एक सेवा आहे. भावी पिढी घडविण्याचे कार्य शिक्षक करतात. समाजाचा शिक्षकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आदराचा असल्यामुळे त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
- संजय नाईकडे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), पुणे जिल्हा परिषद
