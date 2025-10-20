‘मधुगंध स्वरांजली’तून दिवाळीच्या शुभेच्छा
पिंपरी, ता. २० ः आकुर्डी येथील श्री सरस्वती प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात ‘मधुगंध स्वरांजली दिवाळी शुभेच्छा समारंभ’ उत्साहात पार पडला.
कार्यक्रमाची सुरुवात इयत्ता पाचवी ते सातवीच्या महिला शिक्षकांनी ‘गणराया ताराया’ या गाण्याने झाली. त्यानंतर शिक्षकांनी सुश्राव्य गीतांची सादरीकरणे करून उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. यामध्ये ‘तूच सूर द्यावा मजसी’ - विद्या रेडकर, ‘स्वर्ग हा नवा’ - अविनाश आखाडे व भारती भोंगाडे, ‘जाने क्यू लोग मोहब्बत’ - मुमताज शेख, ‘परदेसिया ये सच है’ - नंदा पाटील व अमोल गुंड, ‘नाविका रे’ - लता नवले, ‘वादा करले साजना’ - वैद्य सुहासिनी, ‘झुमका वाली पोर’ - योगेश पाटील व मंगेश आहिरे, ‘ये जो मोहब्बत है’ - मंगेश रेडकर, ‘ग साजणी कुण्या गावाची’ - संजय कांबळे व संगीता गुरव तसेच लोकगीत ‘पिंगळा’ - कैलास पोंदे यांनी ही गीते सादर केली.
या वेळी संस्थापक सचिव गोविंद दाभाडे, अॅड. स्वप्निल पवार, संचालक अभिषेक दाभाडे, गडकिल्ले संवर्धन समितीचे श्रमिक गोजमगुंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच प्राथमिक विभागाचे मुख्याध्यापक राजू माळे, माध्यमिक विभागाच्या प्राचार्या संगीता गुरव, संजय कांबळे, स्वामी विवेकानंद प्राथमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक एकनाथ आमले आणि माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक हेमंत अभोणकर उपस्थित होते.
संगीत शिक्षक प्रकाश कोळप यांनी पेटीची तर चेतन ताम्हणकर यांनी तबला व ढोलकीची साथ दिली. प्रास्ताविक कल्पना उभे यांनी केले. निवेदन भारती भोंगाडे व संध्या अभोणकर यांनी केले. रांगोळी व सजावट वंदना इंगळे, प्रतिमा काळे, रत्नमाला कोकणे यांनी केली. ‘ईशस्तवन’ पहिली ते चौथीच्या महिला शिक्षकांनी तर ‘स्वागत गीत’ पाचवी ते सातवीच्या महिला शिक्षकांनी सादर केले. शिक्षक मनोगत जयश्री खामगळ यांनी व्यक्त केले. फलक लेखन कलाशिक्षक विनोद गोयर यांनी केले. आभार प्रदर्शन अश्विनी अहिरराव यांनी मानले.
---