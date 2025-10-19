पिंपरी-चिंचवड
एच. ए. प्राथमिक शाळेत दिवाळी उत्साहात साजरी
पिंपरी, ता. १९ ः हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एच. ए.) प्राथमिक शाळेत दिवाळी उत्साहात साजरी करण्यात आली. आकाश कंदील लावून शाळा सजविण्यात आली. वर्गातील विद्यार्थ्यांना दिवाळीतील विविध दिवसांची माहिती नाट्य स्वरूपात दाखविण्यात आली. याप्रसंगी किल्ले बनवा स्पर्धा व रांगोळी स्पर्धाही झाल्या. यात विजेते ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षीसे देण्यात आली. मुख्याध्यापिका सुरेखा जाधव यांच्या संकल्पनेतून ज्येष्ठ शिक्षक अर्चना गोरे, डॉ. विठ्ठल मोरे यांनी उपक्रमाचे आयोजन केले.
