गुन्हे वृत्त
महिलेला सोळा लाखांचा गंडा
पिंपरी : ऑनलाइन टास्क पूर्ण करण्यासाठी पैशाचे आमिष दाखवून भोसरीतील इंद्रायणीनगरमधील एका महिलेला सोळा लाख रुपयांचा गंडा घालण्यात आला. या प्रकरणी महिलेने दिलेल्या फिर्यादीवरून अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला. आरोपीने महिलेला लिंक पाठविली. तिच्या नावाची खाती दाखवून आरोपीने तिला वेगवेगळ्या युपीआय आयडी व वेगवेगळ्या बँक खात्यांत १६ लाख १५ हजार रुपये भरायला लावले. नंतर महिलेला रक्कम परत मिळाली नाही.
--------------------
मारहाणप्रकरणी एकावर गुन्हा
पिंपरी : भोसरीतील आळंदी मार्गावर किरकोळ कारणावरून तिघांना मारहाण केल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणी मंजुनाथ बिरादार (रा. भोसरी) यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी देवानंद पिंपळे (वय २२, रा. आळंदी मार्ग, भोसरी) याच्यावर गुन्हा दाखल केला. मैत्रिणीशी बोलत असल्याचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या फिर्यादी व इतर दोघांना आरोपीने शिवीगाळ करून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. फिर्यादीच्या एका मित्राच्या तोंडावर मारून आरोपीने त्याचे तीन दात पाडले.
-------------------------------------
तडीपार गुंडाला कोयत्यासह अटक
पिंपरी : पुणे जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार असूनही शहरात आलेल्या एका गुंडाला संत तुकारामनगर पोलिसांनी पिंपरीतील नेहरूनगर परिसरात कोयत्यासह अटक केली. अक्षय रणदिवे (वय ३०, रा. खंडेवस्ती, भोसरी) असे आरोपीचे नाव आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी त्याला गेल्या वर्षी ११ नोव्हेंबरला तडीपार केले होते. तो विनापरवानगी आल्याची व त्याच्याकडे कोयता असल्याची माहिती पोलिसांनी मिळाली. त्यानंतर सापळा रचून त्याला ताब्यात घेण्यात आले.
---------------------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.