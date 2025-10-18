ऑटो हब बनतेय ई-हब
पिंपरी, ता. १८ ः पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण औद्योगिक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाचा वेगाने विस्तार होत आहे. देश-विदेशातील आघाडीच्या कंपन्या तसेच ईव्ही निर्मिती आणि संशोधन उद्योग मोठी गुंतवणूक करीत आहेत. त्यामुळे ऑटो हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एमआयडीसी आता इ-हब बनत आहेत.
आता राज्याच्या औद्योगिक नकाशावर पिंपरी चिंचवड आणि लगतचा औद्योगिक परिसर ग्रीन मोबिलिटी केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. प्रदूषण कमी करून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (ईव्ही) उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले आहे. या क्षेत्रातील उद्योगांना विस्तारासाठी विशेष योजनांतर्गत पतपुरवठा, औद्योगिक भूखंड आणि अनुकूल औद्योगिक सुविधा देण्याची तयारी ठेवली आहे. या धोरणांमुळे चाकण एमआयडीसीमध्ये टाटा मोटर्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिकल्स आणि ह्युंदाई मोटर्स यांसारख्या नामांकित कंपन्यांनी ईव्ही प्रकल्प सुरू केले आहेत. अनेक नवउद्योजक स्टार्टअपच्या माध्यमातून ई-मोबिलिटी क्षेत्रात उतरले आहेत. विशेषतः बॅटरी उत्पादन, चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क आणि स्मार्ट सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स या पूरक उद्योगांनाही चालना मिळत आहे.
महिंद्रा अँड महिंद्राने चालू वर्षात चाकणला अत्याधुनिक ईव्ही उत्पादन व बॅटरी असेंब्ली युनिट सुरू केले. या प्रकल्पात केवळ बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूव्ही मॉडेल्सची निर्मिती होणार आहे. त्यासाठी कंपनीने सुमारे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
टाटा मोटर्सने भोसरी प्रकल्पात ईव्ही उत्पादनावर भर दिला आहे. सध्या बाजारात टाटा कंपनीची सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध असून, परवडणाऱ्या किमतींमुळे ग्राहकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
ह्युंदाई मोटरने तळेगाव एमआयडीसीतील प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात ईव्ही उत्पादनासाठी गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे.
बॅटरी आवरण उत्पादनात संधी
ई-वाहनांना लागणाऱ्या बॅटरी उत्पादन क्षेत्रातही वेगाने घडामोडी सुरू आहेत. हिंडाल्को इंडस्ट्रीजने चाकण एमआयडीसीत ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून अत्याधुनिक बॅटरी आवरण (अल्यूमिनियम केसिंग) उत्पादन प्रकल्प उभारला आहे. कंपनीने पहिल्या टप्प्यात १० हजार अल्यूमिनियम बॅटरी आवरणे महिंद्राला पुरविली आहेत. ती पारंपारिक आवरणांच्या तुलनेत ४० टक्के हलकी असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.
तीनचाकी, दुचाकींवर भर
पियाजिओ, केटीएम, एथर एनर्जी, टीव्हीएस, हिरो इलेक्ट्रिक अशा तीनचाकी व दुचाकी ई-वाहनांची उत्पादने करणाऱ्या कंपन्यांचीही भोसरी, आकुर्डी, पिंपरी, चिंचवड एमआयडीसीमध्ये गुतंवणूक वाढली आहे. अनेक नवउद्योजक स्टार्टअपच्या माध्यमातून ई-मोबिलिटी क्षेत्रात उतरत आहेत. विशेषतः बॅटरी उत्पादन, चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क आणि स्मार्ट सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स या पूरक उद्योगांनाही चालना दिली जात आहे.
दृष्टिक्षेपात
- पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात ईव्हीची संख्या ः ९६ हजार
- पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनची संख्या ः १ हजार ८९४
- पुणे महापालिकेकडून उभारणी ः ८२ चार्जिंग स्टेशन, ४४ कार्यान्वित
- पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून उभारणी ः २२ चार्जिंग स्टेशन
मावळ व तळेगाव, वडगाव, चाकण परिसरात ईव्ही कंपन्या येत आहेत. टाटा मोटर्सच्या चिखली प्रकल्पात ई-व्हेईकल निर्मिती होत आहे. चाकण परिसरात महिंद्रा ई-व्हेईकल मॅन्युफॅक्चरिंग, ब्लू एनर्जी मोटर्स प्रा. लि., एरोईगल या कंपन्या आल्या आहेत. तळेगाव एमआयडीसी भागात ह्युंदाई मोटर्सच्या ईव्ही प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर आहे. तळेगाव एमआयडीसीत ह्युंदाई कंपनीला सुटे भाग पुरवणाऱ्या भारतीय व कोरियन कंपन्याही मोठ्या प्रमाणात उभारत आहेत.
- रामदास काकडे, उद्योजक, तळेगाव दाभाडे
ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील नामांकित कंपन्या चाकण, तळेगाव, भोसरी एमआयडीसीमध्ये ईव्ही क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहेत. वाढत्या प्रदूषणाचा प्रादुर्भाव पाहता ईव्ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे सरकार सुद्धा मोठ्या योजना जाहीर करत आहे. संपूर्ण यंत्रणा रोबोटिक असल्यामुळे नोकरीच्या संधी कमी होण्याचा तोटा आहे.
- विजय चौधरी, उद्योजक, चाकण-भोसरी
