फटाक्यांऐवजी सामाजिक उपक्रमांवर भर द्यावा
पिंपरी, ता. १९ : दिवाळीचा सण आनंद, प्रकाश आणि एकत्रतेचा प्रतीक आहे. या उत्सवकाळात फटाक्यांची आतषबाजी आवश्यक आहे, असा समज असल्याने वातावरण आणि आरोग्याचा समतोल बिघडतो आहे. त्यामुळे नागरिकांनी प्रदूषणमुक्त सण साजरा करावा. ‘‘फटाक्यांऐवजी दिवे, सजावट आणि सामाजिक उपक्रमांवर भर द्यावा,’’ असे आवाहन पर्यावरणप्रेमी संस्था आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केले आहे.
ध्वनी प्रदूषणामुळे श्रवण क्षमता कमी होणे, उच्च रक्तदाब, ताणतणाव आणि निद्रानाश यासारख्या समस्या निर्माण होतात. तसेच काही रासायनिक घटकांमुळे मूत्रपिंड आणि मज्जासंस्थेवर दुष्परिणाम होतात. गर्भवती आणि लहान मुले यांच्यावर या प्रदूषणाचा परिणाम अधिक तीव्रतेने होतो. ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियमांनुसार १२५ डेसिबलपेक्षा अधिक आवाजाचे फटाके प्रतिबंधित आहेत. तरीही नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाते. ज्यामुळे प्राणी आणि पक्ष्यांचेही आरोग्य धोक्यात येते, असे ‘अंघोळीची गोळी’ या पर्यावरणप्रेमी संस्थेचे राहुल धनवे यांनी म्हटले आहे.
मास्कचा वापर करावा
धुलिकण आणि धूर यामुळे अनेकांना त्रास होतो. नागरिकांनी शक्यतो मास्कचा वापर करावा. घराबाहेर कमी वेळ राहावे. तसेच लहान मुले, वृद्धांची विशेष काळजी घ्यावी. दिवाळी प्रदूषणमुक्त साजरी व्हावी, असे आवाहन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केले आहे.
