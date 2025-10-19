दुचाकी, चार चाकींसाठी नवीन मालिका
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १९ ः पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे (आरटीओ) दुचाकी वाहनांसाठी नवी मालिका सुरू होत आहे. यातील पसंती क्रमांक चारचाकी वाहनमालकांना मिळू शकतात. याशिवाय चारचाकी वाहनांसाठीही नवी मालिका सुरु होणार आहे. त्यातील आकर्षक तसेच पसंतीचे क्रमांक चारचाकी वाहनमालकांना मिळू शकतील.
---
दुचाकींची नवी मालिका ः एमडब्लू
- चार चाकी वाहनमालकांना पसंतीच्या अर्जासाठी तारीख ः २७ ऑक्टोबरला सकाळी ११ ते दुपारी २.३०
- दुचाकी मालकांसाठी उर्वरित पसंतीच्या क्रमांकांसाठी अर्जाची तारीख ः २८ ऑक्टोबरला सकाळी ११ ते दुपारी २.३०
- त्याच दिवशी चारचाकी वाहनांसाठी क्रमांकांची यादी आरटीओ कार्यालयातील सूचना फलकावर लागणार
- अर्जदार लिलावासाठी जास्त रकमेचा डीडी २८ ऑक्टोबरला दुपारी अडीचपर्यंत सीलबंद पाकिटात जमा करू शकतात
- त्याचदिवशी दुपारी ३.३० वाजता सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या कक्षात नोंदणी प्राधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत अर्जदारांसमोर लिफाफे उघडून शुल्कापेक्षा सर्वाधिक रकमेचा डीडी सादर केलेल्या अर्जदारास पसंती क्रमांक मिळणार
- दुचाकींसाठीची यादी २९ ऑक्टोबरला कार्यालयातील सूचना फलकावर लागणार
- अर्जदारांनी लिलावासाठी जास्त रकमेचा डीडी २९ ऑक्टोबरला दुपारी २.३० पर्यंत सीलबंद पाकिटात कार्यालयात जमा करावा
- त्याचदिवशी दुपारी ३.३० वाजता सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या कक्षात नोंदणी प्राधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत लिफाफे उघडून सर्वाधिक रकमेचा डीडी सादर केलेल्या अर्जदारास पसंती क्रमांक मिळणार
- एकदा राखून ठेवलेला नोंदणी क्रमांक बदलून मिळणार नाही
- राखून ठेवलेल्या तारखेपासून १८० दिवसांत वाहन सादर केले नाही तर नोंदणी क्रमांक आपोआप रद्द होणार
- भरलेले शुल्क शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार
-----------
चार चाकींची नवी मालिका ः एमव्ही
- पसंतीच्या क्रमांकासाठी अर्ज आणि डीडी २४ ऑक्टोबरला सकाळी ११ ते दुपारी २.३० दरम्यान पत्त्याचा पुरावा (टेलिफोन बिल), आधारकार्ड, ओळखपत्र, पॅनकार्डच्या साक्षांकित प्रतीसह जमा करवा लागणार
- डीडी डी. वाय.आर. टी. ओ. पिंपरी चिंचवड यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बँकेचा पुण्यातील असावा
- एकाच क्रमांकाकरिता जास्त अर्ज आल्यास सूचनाफलकावर त्यांची यादी लागणार
- अर्जदारांनी लिलावासाठी जास्त रकमेचा एकच डीडी २७ ऑक्टोबरला दुपारी २.३० वाजेपर्यंत सीलबंद लिफाफ्यात जमा करावा, त्याच दिवशी दुपारी ३.३० वाजता सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या कक्षात नोंदणी प्राधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पात्र व्यक्तिसमोर लिफाफे उघडून सर्वाधिक रकमेचा डीडी जमा केलेल्यास पसंती क्रमांक मिळणार
-----
