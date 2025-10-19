हडपसर येथे गोळीबार करणारे पोलिसांच्या ताब्यात
पिंपरी, ता. १९ : हडपसर येथे गोळीबार करून पसार झालेल्या तीन सराईत अल्पवयीनांना पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या गुन्हे शाखा युनिट तीनच्या पथकाने ताब्यात घेतले. तर, अथर्व सोपान मारणे (रा. आंबेगाव बुद्रुक, पुणे) याला अटक करण्यात आली आहे.
हडपसर परिसरात बुधवारी (ता. १५) रात्री टोळक्याने गोळीबार करत एकाला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. हे आरोपी चिखलीतील मोरे वस्ती येथे फिरत असल्याची माहिती तपास पथकाला मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे अधिक तपास केला असता अथर्व मारणे यालाही अटक केली. त्याच्याकडे दोन पिस्तूल व दोन जिवंत काडतूस सापडले. या अल्पवयीन आरोपींवर खून, खंडणी, खुनाचा प्रयत्न, वाहन चोरी असे गंभीर गुन्हे चिखली, निगडी, एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात दाखल आहेत.
