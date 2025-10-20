तुमची ‘ईव्ही’ आता लवकरच वाजवी दरात ‘चार्ज’
पिंपरी, ता. २० ः ई-वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून शहरात २२ ठिकाणी खासगी भागीदारीतून ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. या केंद्रांवर नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहनांची चार्जिंग सेवा वाजवी दरात मिळणार असून स्वच्छ उर्जेच्या वापराला गती मिळण्यास हातभार लागणार आहे.
अपारंपरिक उर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. ही केंद्रे उभारण्यासाठी महापालिकेवर कोणताही आर्थिक भार येणार नसल्याचा दावा महापालिका अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
- महापालिकेकडून आठ वर्षे कराराने संबंधित एजन्सीला विनामूल्य जागा
- ‘स्वतः बांधा आणि संचलित करा’ या तत्वावर हा उपक्रम
- खासगी एजन्सींना संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च स्वतः करावा लागणार
- बांधकाम, देखभाल आणि संचालन संबंधित एजन्सीकडेच राहणार
महापालिकेच्या तिजोरीत भर
चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी निवडलेल्या एजन्सींना महावितरण कंपनीकडून स्वतंत्र वीजपुरवठा घेणे, ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारणे, त्याचे संचालन आणि देखभाल करणे या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहेत. तसेच ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या कमाल दराच्या महसुलात ठराविक टक्केवारीची रक्कम महापालिकेला महसुली वाटा म्हणून देणे बंधनकारक असेल.
महापालिकेच्या खर्चाची बचत
एका चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी अंदाजे ६९ लाख खर्च अपेक्षित आहे. महापालिका कोणत्याही प्रकारचा खर्च करणार नाही. बांधणी, देखभाल व संचालनाचा सर्व खर्च संबंधित एजन्सीला करावा लागणार आहे. सर्व २२ स्टेशनसाठी सुमारे १५ कोटी १८ लाख अधिक जीएसटी असे एकूण २० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
या ठिकाणांची निवड
पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आवार, पिंपरीतील सिट्रस हॉटेलजवळ, दुर्गादेवी टेकडी - निगडी, वाहतूकनगरी, बर्ड व्हॅली - संभाजीनगर, बजाज ऑटोजवळ, आंतरराष्ट्रीय कुस्ती संकुल - भोसरी, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम - नेहरूनगर, मलनिस्सारण केंद्र - चिखली, राधास्वामी रोड - चिखली, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जलतरण तलाव - कासारवाडी, रिलायन्स मार्टजवळ, कोकणे चौक- पिंपळे सौदागर, विंटेज सोसायटी - पिंपळे सौदागर, योगा पार्क, विबग्योर शाळा -पिंपळे सौदागर, राजमाता जिजामाता उद्यान - पिंपळे गुरव, वंडर कार्स, निसर्ग निर्माण सोसायटी - कोकणे चौक, पिंपळे सौदागर, भक्ती-शक्ती बस टर्मिनल - निगडी, एचए कंपनी भुयारी मार्गाजवळ, सीएमई सीमाभिंतीलगत - फुगेवाडी आणि संत तुकाराम मेट्रो स्थानकाच्या चौथ्या प्रवेशद्वाराजवळ.
पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी महापालिकेकडून २२ ठिकाणी ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे महापालिकेवर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही. ‘स्वतः बांधा आणि संचलित करा’ या तत्वावर एजन्सीकडून कमी दरात चार्जिंग सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कागदोपत्री प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून पुढील महिन्यापासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल.
- अनिल भालसाकरे, सहशहर अभियंता, विद्युत विभाग, महापालिका
