यशवंतराव चव्हाण यांना पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन
पिंपरी, २५ ः महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना पुण्यतिथीनिमित्त पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने अभिवादन करण्यात आले. त्यासाठी महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीसह शहरातील विविध ठिकाणी कार्यक्रम झाले. मुख्य प्रशासकीय इमारतीमधील यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रतिमेस अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी उपायुक्त राजेश आगळे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड आणि जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक उपस्थित होते. यशवंतराव चव्हाण यांच्या वल्लभनगर येथील पुतळ्यास विशेष अधिकारी किरण गायकवाड यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. या कार्यक्रमास महा मेट्रो प्रशासनाचे अधिकारी प्रदीप गायकवाड, संपत पाचुंदकर, वर्षा जगताप आदी उपस्थित होते. संत तुकारामनगर येथील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात अधिष्ठाता डॉ. राजेंद्र वाबळे यांच्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अभयचंद्र दादेवार यांच्यासह कर्मचारी व नागरिक उपस्थित होते.
-----
