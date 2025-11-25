कचरा व्यवस्थापनासाठी सोसायट्यांना प्रोत्साहन
पिंपरी, ता. २५ ः कचरा व्यवस्थापनासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिका सोसायट्यांना प्रोत्साहन देत आहे. रोज १०० किलो किंवा त्याहून जास्त कचरा निर्माण होणाऱ्या सोसायट्यांना कचरा व्यवस्थापनासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले जाते. अधिकाधिक सोसायट्यांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
महापालिकेकडून शहरातील कचऱ्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन करण्यासाठी आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये ओला आणि सुका कचरा विलगीकरण, होम कम्पोस्टिंग, शून्य कचरा प्रकल्प, वस्तूंच्या पुनर्वापरासाठी ‘आरआरआर केंद्रे’ या उपक्रमांद्वारे नागरिकांमध्ये स्वच्छतेची सवय रुजविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. महापालिकेच्या मदतीने असे पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविणाऱ्या सोसायट्या, आस्थापने, हॉटेल व्यावसायिक आणि इतर मालमत्ताधारकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मालमत्ता कर भरताना सामान्यकरात सवलती देण्यात येत आहेत. या उपक्रमामुळे शहरातील अनेक सोसायट्या, शाळा, आस्थापने आणि उद्योगसंस्था कचरा व्यवस्थापनासाठी पुढाकार घेत आहेत. यामुळे शहरातील कचरा संकलनावरील ताण कमी होऊन पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत जीवनशैलीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.
---
पालिकेकडून सामान्य करात दिली जाणारी सूट
- ऑन-साइट कम्पोस्टिंग युनिट कार्यान्वित असल्यास ः : ५ टक्के
- ऑन-साईट कम्पोस्टिंग युनिट आणि एसटीपी प्लांट दोन्ही कार्यान्वित असल्यास : ८ टक्के
- फक्त एसटीपी प्लांट कार्यान्वित असल्यास : ३ टक्के
- शून्य कचरा संकल्पना राबविल्यास : ८ टक्के
- शून्य कचरा प्रकल्प व एसटीपी कार्यान्वित असल्यास : १० टक्के सामान्य करात सूट
---
वसुंधरास्नेही शहर घडविण्याच्या दिशेने महापालिका शाश्वत पावले उचलत असून, कचरा व्यवस्थापनात नागरिक आणि सोसायट्यांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. स्वतःच्या परिसरात कचऱ्याचे कम्पोस्टिंग करणाऱ्या संस्था खरं तर शहराच्या स्वच्छतेच्या खऱ्या भागीदार आहेत. महापालिकेकडून अशा उपक्रमांना नेहमीच प्रोत्साहन आणि सहकार्य दिले जात आहे.
- डॉ. प्रदीप ठेंगल, उपायुक्त, महापालिका
-----
