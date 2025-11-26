संतसाहित्याचा समावेश सर्व शिक्षण पद्धतीत हवा
पिंपरी, ता. २५ : ‘‘भारतीय स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव २०४७मध्ये साजरा होणार आहे. तोपर्यंत देशाची विश्ववंदित राष्ट्र अशी प्रतिमा उभारली पाहिजे. त्यासाठी काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत सर्व शिक्षण पद्धतीत संतसाहित्याचा समावेश करणे गरजेचे आहे,’’ असे विचार शिवथर घळ येथील श्री सुंदर मठ सेवा समितीचे विश्वस्त डॉ. विजय लाड यांनी व्यक्त केले.
निगडी-प्राधिकरण येथील ज्ञान प्रबोधिनी नवनगर विद्यालयाच्या मनोहर सभागृहात मातृमंदिर विश्वस्त संस्था आयोजित संत साहित्य पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर अध्यक्ष नितीन कारिआ, कार्यवाह डॉ. मनोज देवळेकर, उपाध्यक्षा शारदा चोरडिया, उपक्रम संयोजक सुधीर कुलकर्णी, सुभाष देशपांडे उपस्थित होते.
समीक्षक राधा गोडबोले आणि डॉ. रजनी पत्की यांचा सन्मान करण्यात आला. सूत्रसंचालन अभिलेखा शिंदे यांनी केले.
ग्रंथ आणि लेखकांचा सन्मान
चिंतनपर आणि विवेचनपर पुस्तकांच्या गटामध्ये डॉ. कल्पना काशीद, डॉ विश्वास मोरे यांच्या ‘पाऊले तुकोबांची’ ग्रंथ प्रथम, रोहन उपळेकर यांच्या ‘विदारूनी महास्तंभ देव प्रकट स्वयंम’ या ग्रंथास द्वितीय डॉ. के. वा आपटे यांच्या ‘आद्य शंकराचार्य कृत सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह’ या आणि डॉ. नारायण रघुनाथ देशपांडे यांच्या ‘पूर्णकळा’ ग्रंथाने तृतीय क्रमांक पटकाविला. विशेष पुरस्कार डॉ. श्यामा घोणसे यांच्या ‘क्रांतदर्शी महात्मा बसवेश्वर’ या ग्रंथ तसेच विश्वनाथ छत्रे यांच्या ‘श्री गणेशोत्सव गीतसार’ या ग्रंथास विभागून बक्षीस दिले. संत जीवन आणि ललित साहित्य गटात डॉ. के. वा. आपटे यांच्या ‘षष्ठ पंचशीका’ या ग्रंथास प्रथम, डॉ. सुनीती सहस्रबुद्धे यांच्या ‘सार्थ श्रीराम गीता’ या ग्रंथास द्वितीय क्रमांक मिळाला.
