पिंपरी वर्धापन वास्तू अगरवाल
लेख वाचला आहे
---------
वर्धापनदिन पुरवणी ः वास्तू लेख
---
विकासाची भरारी;
‘ऐश्वर्य’शाली उद्योगनगरी
पिंपरी चिंचवड शहराच्या विकासाचे गेली अनेक वर्षे मी बारकाईने निरीक्षण करत आहे. या अनुभवाच्या आधारावर मला ठामपणे जाणवते, की पुढील पंचवीस वर्षांचा काळ या प्रदेशासाठी सर्वाधिक परिवर्तन घडवून आणणारा ठरेल.
- नरेंद्र अगरवाल, संचालक, ऐश्वर्यम ग्रूप
औद्योगिक सामर्थ्य, पायाभूत सुविधांचा वेगवान विस्तार आणि लोकसंख्येतील सातत्यपूर्ण वाढ या तीन महत्त्वपूर्ण घटकांच्या संगमावर आज पिंपरी चिंचवड शहर उभे आहे. हे घटक येत्या काळात निवासी आणि व्यापारी रिअल इस्टेटच्या स्वरुपात मोठे बदल घडवतील. दीर्घकालीन वाढीचे मुख्य चिन्ह म्हणजे प्रतिचौरस फुट दरात दिसणारी सातत्यपूर्ण वाढ. पिंपरी चिंचवडने नेहमीच रोजगारामुळे निर्माण होणारी स्थिर मागणी अनुभवली आहे. त्यामुळे किमती हळूहळू, पण सतत वाढल्या आहेत. पुढील काळात जमिनीची उपलब्धता कमी होईल आणि मेट्रो, रिंगरोड आणि इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा वेगाने विकास होईल. त्यामुळे काही भागांमध्ये मालमत्तेच्या किमती आणखी वाढतील. बांधकाम खर्च वाढणे आणि मुख्य ठिकाणांची मागणी वाढणे, यामुळे पिंपरी चिंचवड महानगर पश्चिम भारतातील सर्वांत आकर्षक उपनगरीय भागांपैकी एक बनेल, असा विश्वास आहे.
गुंतवणुकीसाठी योग्य
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदल, विशेषतः अमेरिकन शेअर बाजारातील चढ-उतार हे भारतातील गुंतवणुकीवर परिणाम करतात. अमेरिकन बाजारात घसरण झाल्यास गुंतवणूकदार सुरक्षित मालमत्तांकडे वळतात आणि त्याचा फायदा भारतीय ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्राला होतो. येत्या काळात जागतिक अस्थिरता वाढून घर, दुकान किंवा ऑफिससारख्या प्रत्यक्ष मालमत्तेत गुंतवणूक वाढेल. वाढता भारतीय मध्यमवर्ग आणि ‘एनआरआय’ गुंतवणूकदारही बाजारातील मागणी मजबूत ठेवतील.
व्यावसायिक क्षेत्रवाढ
व्यावसायिक क्षेत्रातही पिंपरी चिंचवड वेगाने पुढे जात आहे. आयटी सेवा, प्रगत उत्पादन क्षेत्र आणि लॉजिस्टिक्स, हे तीन क्षेत्र पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात वाढतील. मोठ्या ऑफिस स्पेसची मागणी, संशोधन केंद्रे, कामाच्या फ्लेक्झिबल जागा आणि वेअर हाऊस यांची गरज वाढेल. रिंगरोड आणि चांगल्या रस्त्यांमुळे लॉजिस्टिक्स पार्क आणि कॉर्पोरेट कॅम्पसेसच्या वाढीला गती मिळेल. त्याचबरोबर पादचारी-अनुकूल आणि मिश्रित उपयोग असलेल्या व्यापारी रस्त्यांचीही वाढ होईल.
आधुनिक जीवनशैली
आर्थिक स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि वाढती लोकसंख्या या सर्वांची मिळून पिंपरी चिंचवडला दीर्घकालीन वाढ मिळणार आहे. येणारी २५ वर्षे ही स्मार्ट सुविधा, सोईस्कर कनेक्टिव्हिटी आणि आधुनिक जीवनशैलीला अनुरूप अशा प्रकल्पांची असतील. विकसक म्हणून आमचे उद्दिष्ट फक्त बांधकाम करणे नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी चांगल्या, सुरक्षित आणि विकसित वसाहती तयार करणे आहे. या मार्गाने पिंपरी चिंचवड हे भारतातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या आणि प्रगत शहरांपैकी एक म्हणून अधिक दृढपणे उभे राहील.
----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.