एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा आज बंद
पिंपरी, ता. २६ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) मुख्य जलवाहिनी स्थलांतरित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामासाठी उद्या गुरुवारी (ता. २७) पिंपरी चिंचवड आणि देहूरोड परिसरातील एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा पूर्ण दिवस बंद राहणार असल्याची माहिती एमआयडीसीच्या स्थापत्य विभागाने दिली आहे.
जलवाहिनी स्थलांतराच्या कामासाठी गुरुवारी (ता. २७) सकाळी आठपासून ते शुक्रवारी (ता. २८) सकाळी आठपर्यंत एकूण २४ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवड, देहूरोड, ओएफडीआर, भोसरी कासारवाडी, निगडी, सीएमई, आर अॅण्ड डी दिघी, व्हीएसएनएल या भागांतील पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. पाणी काटकसरीने वापरण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, शुक्रवारी (ता. २८) तसेच शनिवार (ता. २९) आणि रविवारी (ता. ३०) कमी दाबाने आणि अपुरा पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भागांतील नागरिकांनी आवश्यक पाणीसाठा करून ठेवावा, असे आवाहन एमआयडीसी प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
