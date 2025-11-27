आजचे कार्यक्रम
- श्री दत्त जयंती : चिंचवडमधील श्रीधरनगर येथील श्री दत्त सेवा मंडळाच्या वतीने आयोजन : रुद्राभिषेक व सामुदायिक श्री गुरुचरित्र पारायण प्रारंभ : वेळ- सकाळी ७.०० वा., भजन : वेळ - सकाळी ११.३० वा., आरती व उपासना : वेळ - सायंकाळी ५.३० वा., जीवन गौरव पुरस्कार वितरण : वेळ - सायंकाळी ६.३० वा., स्थळ - चिंचवडमधील श्रीधरनगर येथील श्री दत्त सेवा मंडळ.
- श्री दत्त जयंती उत्सवानिमित्त कीर्तन महोत्सव : श्री दत्त साई सेवा कुंज आश्रम यांच्यावतीने आयोजन : कीर्तन : (कीर्तनकार - नामदेव महाराज लबडे), वेळ- सायंकाळी ७.०० वा., स्थळ - श्री दत्त साई सेवा कुंज आश्रम, पिंपळे गुरव रस्ता, कासारवाडी.
- श्री दत्त जयंती नाम सप्ताह संगीत महोत्सव : ब्रह्मलिन प. पु. बालयोगी नंदकुमार महाराज संस्थापित श्री दत्त आश्रम, सांगवी यांच्यावतीने आयोजन : भजन : वेळ - दुपारी १.०० ते सायंकाळी ५.०० वा., शास्त्रीय गायन : सादरकर्ते - ऐश्वर्या कडेकर : वेळ- सायंकाळी ६.३० वा, सादरकर्ते - रामेश्वर डांगे वेळ- रात्री ८.०० वा., स्थळ - श्री दत्त आश्रम, प. पु. बालयोगी नंदकुमार महाराज महाराज पथ, सरकार शितोळे सेतूजवळ, ममतानगर, सांगवी
- श्री दत्त जयंती व जन्म सोहळा : श्री गुरुचरित्र गुरुलीलामृत पारायण : वेळ सकाळी ६.३० ते ११.३० वा. व सायंकाळी ४.०० ते ६.०० वाजेपर्यंत , स्थळ - ओम नमो दत्तात्रय निवास, प्राथमिक शाळेसमोर, जय मल्हार कॉलनी, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड.
अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस (दारू सोडवा मोफत)
- हॉस्पिटल मीटिंग, नवजीवन समूह : मेल सायक्रियटी वॉर्ड, डी. वाय. पाटील हॉस्पिटल, संत तुकारामनगर, पिंपरी, संपर्क : ९८८१९६८५७१, वेळ - सायं. ६.०० वा.
- मनोधैर्य समूह : बबनराव भोंडवे विद्यालय, गणपती मंदिराशेजारी, रावेत गावठाण, संपर्क : ९९२३९६९४३५, वेळ - सायंकाळी ७.०० वा.
- प्रतिबिंब समूह : सावित्रीबाई फुले इंग्लिश मीडियम शाळा, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, आळंदी रोड, नागेश्वर मंदिराशेजारी, मोशी, संपर्क : ९९२२१४६६३३, वेळ - सायं. ७.०० वा.
