संविधानामुळे प्रत्येक भारतीयाला उत्तुंग भरारी घेण्याचा अधिकार
पिंपरी, ता. २७ ः ‘भारतीय संविधानामुळे प्रत्येक भारतीयाला उत्तुंग भरारी घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला असून, भारतीय संविधान म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय प्रस्थापित करणारा मानवमुक्तीचा जाहीरनामा आहे,’ असे मत ज्येष्ठ साहित्यिक महावीर जोंधळे यांनी मांडले. भारतीय संविधान दिनानिमित्त पिंपरी चिंचवड महापालिका आयोजित पिंपरी येथील प्रबोधनात्मक कार्यक्रमात ‘भारतीय संविधान-मानवमुक्तीचा जाहीरनामा’ या विषयावर व्याख्यान देताना ते बोलत होते. या कार्यक्रमास राज्याच्या अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य अॅड. गोरक्ष लोखंडे उपस्थित होते.
डॉ. जोंधळे पुढे म्हणाले, ‘‘भेदभावमुक्त समाज, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता ही मानवमुक्तीची मूलतत्त्वे असून संविधान त्यांना बळकटी देते. आपले संविधान हे अखंड भारताच्या विकासाचे बलस्थान असून, उन्नतीचा मार्ग सर्वांना उपलब्ध करून देण्याची संधी संविधानामुळे आपल्याला मिळते. देशाची एकात्मता अबाधित ठेवण्यासाठी भारतीयांनी कटिबद्ध असले पाहिजे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत संविधानिक जाणीव आवश्यक असून, प्रत्येक नागरिकाने संविधान वाचले, समजले आणि आचरणात आणले पाहिजे.’’
संविधानाला सांगीतिक मानवंदना
संविधान दिनी पहिल्या सत्रात गायक विजय सरतापे व शाहीर सुरेश सूर्यवंशी यांनी गीते व पोवाडे सादर केले. त्यांच्या सुरेल गाण्यांतून भारतीय संविधानाची महती, समतेचा संदेश आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याचा गौरव प्रभावीपणे व्यक्त झाला. या कलाकारांनी उपस्थितांमध्ये देशभक्ती, संविधानाचे महत्त्व आणि आंबेडकरी विचारांची सखोलता अधोरेखित केली. यानंतर गायक संदेश उमप व सहकाऱ्यांनी महाजलश्यातून भारतीय संविधानाला सांगीतिक मानवंदना दिली. गायक अजय देहाडे, प्रबुद्ध जाधव, प्रतीक सोळसे, दिनकर हिरोडे, आसावरी तांबे, प्रज्ञा वाळूंज यांनी भारतीय संविधानाचा गुणगौरव करणारे गीते सादर करून भारतीय संविधान आणि संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना दिली.
