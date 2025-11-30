चिंचवड स्टेशनजवळील मार्गाला अवकळा
पिंपरी ः पुणे-मुंबई महामार्गावर चिंचवड स्टेशनजवळील डी-मार्ट परिसरातील भुयारी मार्गाची दुरवस्था झाली आहे. या मार्गात मोठी अस्वच्छता पसरलेली असून, कचरा साचलेला आहे. यापूर्वी या मार्गाचे सुशोभीकरण केले होते. आता त्याची पूर्णपणे दुरवस्था झाली आहे. यामुळे नागरिकांच्या गैरसोयीत भर पडली असून, धोकादायक मार्ग बनला आहे. त्याची नियमित देखभाल-दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केल्याने अवकळा आली आहे.
चिंचवड स्टेशनजवळील भुयारी मार्गामुळे पादचाऱ्यांची सुरक्षितता जपली जाईल आणि महामार्गावरून रस्ता ओलांडताना होणारे अपघात टळतील, अशी अपेक्षा शहरवासीयांना होती. मात्र, अल्पावधीतच शहरवासीयांची ही अपेक्षा फोल ठरली. भुयारी मार्गातील जिन्यावर पत्राशेड नसल्यामुळे पावसाचे पाणी भुयारी मार्गात जमा होते. भुयारी मार्गातील भिंतीचे रंगही खराब झाले आहेत. पुणे-मुंबई महामार्ग ओलांडण्यासाठी नागरिक याचा अवलंब करतात. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मॉल आणि बँका आहेत. त्यामुळे या भुयारी मार्गात नागरिकांची सतत वर्दळ असते. त्यामुळे या भुयारी मार्गाची स्वच्छता करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे. भुयारी मार्गाचे सुशोभीकरण झाले होते. येथून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना या फलकांमुळे शहरातील पर्यटनस्थळांची माहिती मिळत असे. हे माहिती फलक सध्या फाटलेल्या अवस्थेत आहेत. तसेच, या भुयारी मार्गात ठिकठिकाणी कचरा पडल्याचे दिसून येते. लोखंडी पाइप चोरीला गेले आहेत.
असुरक्षितता आणि...
- ठिकठिकाणी कधी कधी सांडपाणी वाहिनी तुटून प्रचंड दुर्गंधी पसरलेली असते
- अनेक विद्युत दिवेही बंद स्थितीत असल्याचे दिसून आले
- रात्री प्रकाशाअभावी असुरक्षितता जाणवते
- अंधार आणि तळिरामांचे अड्ड्यामुळे धोकादायक
सध्याच्या खराब अवस्थेमुळे नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. स्वच्छतेचा अभाव असल्यामुळे तो धोकादायक बनला आहे. याकडे पोलिस प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
- सुदाम कांबळे, एम्पायर इस्टेट, चिंचवड
भुयारी मार्गाची दुरवस्था आणि असुरक्षिततेमुळे पादचाऱ्यांनी भुयारी मार्गांकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे टवाळखोर, गैरप्रकार करणाऱ्यांनी या मार्गांचा ताबा घेतला आहे. याबाबत अनेकांच्या तक्रारी आहेत.
- अर्पित चौधरी, मोरवाडी
