रावेत, किवळे परिसरासाठी २२० केव्ही उपकेंद्र उभारावे
पिंपरी, ता. २७ : ‘‘रावेत, किवळे परिसरात लोकवस्ती वाढत आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहत आहेत. यामुळे यंत्रणेवर ताण येऊन वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत आहे. कमी दाब आणि अपुऱ्या क्षमतेबाबत तक्रारी आहे. त्यांवर कायमस्वरुपी तोडगा म्हणून या भागासाठी स्वतंत्र २२० केव्ही अतिउच्चदाब उपकेंद्र उभारावे,’’ अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते बापू कातळे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
‘‘विजेच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी आणि भविष्यातील विकास आराखडा आखून वीज उपकेंद्र तातडीने उभारण्याची आवश्यकता आहे. महावितरणने २२० केव्ही उपकेंद्राचा प्रस्ताव तयार केला आहे. महापारेषणमार्फत ते उभारले जाणार आहे. त्यामुळे परिसरातील वीजवाहिन्यांवरील ताण कमी होऊन अधिक स्थिर, सुरक्षित आणि अखंड वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे,’’ असे कातळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
‘‘रावेत, किवळे परिसरातील नागरिकांना स्थिर आणि दर्जेदार वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी २२० केव्ही उपकेंद्र अत्यावश्यक आहे. ही मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली असून त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे कातळे यांनी सांगितले.
