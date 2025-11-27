मोरवाडीतील वीजपुरवठा वारंवार खंडित
पिंपरी, ता.२७ : ‘महावितरण’च्या कारभाराचा फटका मोरवाडीकरांना बसत आहे. श्रद्धा हेरिटेज परिसरातील सोसायटीधारकांचा वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने स्थानिकांची घरगुती उपकरणे जळाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नागरिकांनी ‘महावितरण’च्या कार्यालयातही तक्रार केली आहे. याबाबत महावितरणने बिघाड किंवा दुरुस्तीच्या कामांमुळे वीज पुरवठा खंडित होत असल्याचे सांगितले आहे.
मोरवाडी परिसरात रेणुका गुलमोहोर फेज-१ आणि रेणुका गुलमोहोर फेज-२ व श्रद्धा हेरिटेज या तीन गृहसंकुलात मिळून अंदाजे ५०० सदनिका आहेत. या परिसरात सध्या महावितरणकडून दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी महापालिकेची खोदकामे सुरू आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मोरवाडी विविध भागांत वीजपुरवठा विस्कळित होत आहे. रात्री-अपरात्री अचानक वीज खंडित होणे, दिवसा केव्हाही सलग दोन ते चार तास वीज जाणे असे प्रकार सुरू आहेत. वीज नसल्यामुळे पाणी टाकीपर्यंत पोहोचवता येत नाही. परिणामी, नागरिकांना पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते. पिण्याचे पाणी मिळत नाही, तसेच लहान-मोठे व्यवसाय बंद पडल्याने रहिवासी वैतागले आहेत. मोठ्या इमारती व कार्यालयामध्ये नागरिकांना लिफ्टसाठी जनरेटर सुरू करावे लागतात. सलग अनेक तास वीज खंडित असल्याने त्रस्त आहेत.
सकाळी कामाच्या वेळीच वीज जाते. टाकीत पाणी चढवण्यासाठी मोटार सुरू करावी लागते. तक्रार करुनही महावितरण प्रशासनाकडून उपाययोजना केली जात नाही. त्यामुळे गैरसोय होते. वीज पुरवठ्यामुळे स्थानिकांची घरगुती उपकरणे मिक्सर, टीव्ही, पंखे बल्ब, ट्युबलाइट्स, गिझर, स्विचबोर्ड जळाली आहेत.
- पल्लवी हांडे, मोरवाडी
गेल्या काही महिन्यांपासून मोरवाडीतील सोसायट्यांमध्ये सातत्याने वीज पुरवठा खंडित होत आहे. त्यामुळे या परिसरातील नागरिक त्रस्त झाले असून वीज नसल्यामुळे नागरिकांची अनेक कामांचा खोळंबा होत आहे. विशेषत: घरातील पाणीपुरवठ्यावर विजेचा परिणाम होत आहे.
-किरण खैरे, मोरवाडी
