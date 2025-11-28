क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष; एका व्यक्तीची आर्थिक फसवणूक
पिंपरी, ता. २८ : क्रिप्टो करन्सीमध्ये पैसे गुंतविण्याचे आमिष दाखवून एका व्यक्तीची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. ही घटना हिंजवडीतील विनोदेवस्ती येथे घडली. या प्रकरणी ३१ वर्षीय व्यक्तीने हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादीला एका टेलिग्राम खात्यावरून क्रिप्टो करन्सीमध्ये पैसे गुंतवणुकीचे टास्क देवून पैसे गुंतवल्यास ३० टक्के कमिशन मिळेल असे सांगण्यात आले. त्यानुसार, फिर्यादीने त्यांच्या दोन बँक खात्यातून युपीआय आयडी आणि आयएमपीएसद्वारे एकूण १६ लाख ४५ हजार पाच रुपये इतकी रक्कम पाठवली. फिर्यादीने पैसे परत मागितल्यावर, आरोपींनी ‘तुम्हाला तोटा झाला आहे, त्यासाठी तुम्ही परत पैसे भरा’ असे सांगितले, त्यामुळे फिर्यादीला संशय आल्याने त्यांनी पैसे भरले नाहीत. त्यानंतर फिर्यादीच्या मोबाईलवर आरोपींच्या मोबाईलवरून बँकेच्या दोन लिंक आल्या. फिर्यादीकडून त्या लिंक चुकून ओपन झाल्यावर त्यांचा मोबाईल हॅक झाला आणि त्यांच्या बँक खात्यातून एकूण आठ लाख ५८ हजार ७३३ रुपयांची फसवणूक झाली.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.