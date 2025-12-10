धक्के वाहनांना, वेदना मणक्याला
पिंपरी, ता. १० ः पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील रस्त्यांवर खोदलेले चर नेमके कोणत्या कामासाठी आहेत, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र, या चरांमुळे वाहनचालकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. खड्डे आणि चर ओलांडताना वाहनांना जोराचे धक्के बसत असून नागरिकांना मणक्याला त्रास होणे, प्रवासात अडथळे निर्माण होणे अशी मनस्तापदायक परिस्थिती शहरातील मुख्य रस्त्यांवर निर्माण झाली आहे.
शहरात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महापालिकेने १८, ३०, ६०, ८० आणि १०० मीटर रुंदीचे रस्ते विकसित केले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना सुरळीत आणि जलद वाहतूक करता येते. मात्र, या रस्त्यांवर बीआरटी बसथांबे, चौक आणि इतर ठिकाणी डांबरी भागात अडीच फूट रुंद व तीन इंच खोल असे चर खोदण्यात आले आहेत. परिणामी, दुचाकी आणि चारचाकी वाहनचालकांना या चरांमधून जाताना जोराचे धक्के बसत आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांमध्ये महापालिकेविषयी नाराजी निर्माण झाली आहे.
आजीला घेऊन दुचाकीवरून जात असताना थेरगाव सोळा नंबर येथे दुचाकी खड्ड्यात गेली आणि आजीच्या पाठीला तीव्र वेदना झाल्या. तिला आधीच मणक्याचा त्रास असल्याने हा धक्का बसताच पाठीत दुखायला लागले. मग गंभीर रुग्णांची काय अवस्था होत असेल?.
- गणेश शिर्के, नागरिक
महापालिका नेमकी कोणती विकासकामे करतेय हेच कळत नाही. काम सुरू असताना कोणताही बोर्ड लावला जात नाही, त्यामुळे नागरिकांना परिस्थितीची माहितीच मिळत नाही. माहिती दिल्यास नागरिक स्वतःहून सहकार्य करतील. पण हे खोदलेले चर विकासकामांपेक्षा वाहतुकीतील अडथळे ठरत असून नागरिकांचा मनस्ताप वाढवत आहेत.
- मनोज पवार, नागरिक
औंध- रावेत बीआरटी रस्ता आणि शहरातील इतर रस्त्यांवर सिग्नल व्यवस्था नव्याने सुरू करण्यात आली आहे. त्याला विद्युत प्रवाह जोडण्यासाठी चर खोदले आहेत. हे काम पूर्ण झाले आहे. आता डांबरीकरण करून चर बुजविण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच हे काम पूर्ण केले जाईल.
माणिक चव्हाण, सह शहर अभियंता, विद्युत विभाग, महापालिका
