आजचे कार्यक्रम
- श्री दत्त जयंती : चिंचवडमधील श्रीधरनगर येथील श्री दत्त सेवा मंडळाच्या वतीने आयोजन : रुद्राभिषेक : वेळ- सकाळी ७.०० वा., श्री गुरुचरित्र पारायण : वेळ- सकाळी ७. ०० वा., भजन : वेळ- सकाळी ११.३० ते सायं. ५. ०० वाजेपर्यंत, आरती व उपासना : वेळ- सायं. ५.३० वा., व्याख्यान : व्याख्याते - किसन महाराज चौधरी (विषय- जीवन सुंदर आहे) वेळ- सायं. ६. ३० वा., स्थळ - चिंचवडमधील श्रीधरनगर येथील श्री दत्त सेवा मंडळ.
- श्री दत्त जयंती उत्सवानिमित्त कीर्तन महोत्सव : श्री दत्त साई सेवा कुंज आश्रम यांच्या वतीने आयोजन : कीर्तन : (कीर्तनकार - अनिल महाराज तुपे), वेळ- सायं. ७.०० वा., स्थळ- श्री दत्त साई सेवा कुंज आश्रम, पिंपळे गुरव रस्ता, कासारवाडी.
- श्री दत्त जयंती नाम सप्ताह संगीत महोत्सव : ब्रह्मलिन प. पु. बालयोगी नंदकुमार महाराज संस्थापित श्री दत्त आश्रम, सांगवी यांच्या वतीने आयोजन : भजन : वेळ- दुपारी १.०० ते सायं. ५.०० वा., शास्त्रीय गायन : सादरकर्ते- मीनल दातार: वेळ- सायं. ६.३० वा, सादरकर्ते- जयंत केजकर, वेळ- रात्री ८.०० वा., स्थळ- श्री दत्त आश्रम, प. पु. बालयोगी नंदकुमार महाराज पथ, सरकार शितोळे सेतूजवळ, ममतानगर, सांगवी.
- श्री दत्त जयंती व जन्म सोहळा : श्री गुरुचरित्र गुरुलीलामृत पारायण : वेळ- सकाळी ६.३० ते ११.३० वा. व सायं. ४.०० ते ६.०० वाजेपर्यंत, स्थळ- ओम नमो दत्तात्रेय निवास, प्राथमिक शाळेसमोर, जय मल्हार कॉलनी, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड.
- श्री दत्त जयंती सोहळ्यानिमित्त अखंड हरिनाम सप्ताह : श्री गुरुदत्त सेवा मंडळ, संभाजीनगर यांच्या वतीने आयोजन : काकड आरती : पहाटे ५. ०० वा., श्री गुरुचरित्र पारायण सकाळी ९. ०० वा., हरिपाठ : दुपारी ३. वा., भजन : दुपारी ३. ०० वा., प्रवचन : (प्रवचनकार - राजेश महाराज धावटे) वेळ- सायंकाळी ५. ०० वा., कीर्तन : (कीर्तनकार - अर्जुन महाराज फलके), वेळ - सायं. ६. ०० वा., स्थळ- श्री दत्त मंदिर संभाजीनगर, एमआयडीसी जी ब्लॉक, चिंचवड.
अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस (दारू सोडवा मोफत)
-नवजीवन समूह : आर सी चर्च, स्टेशन रोड, गोकूळ हॉटेल जवळ, पिंपरी, संपर्क : ८८८८१२८८८३, वेळ- सकाळी ८.०० वा.
- जीवनआशा समूह : कामगार कल्याण भवन, सुबोध विद्यालयासमोर, छत्रपती संभाजीनगर, चिंचवड, संपर्क : ८४४६७३२३३३, वेळ - सायं. ७.०० वा.
-एकतासमूह : इंदिरा गांधी, शाळा क्रमांक ८७ ब-२, वॉर्ड -८ पोलिस लाईन शेजारी, औंधगाव, संपर्क : ७५५८३६०१६८. वेळ- सायं. ७. ३०. वा.