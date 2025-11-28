गुंतवणुकीवर जास्त नफ्याच्या आमिषाने फसवणूक
पिंपरी : गुंतवणुकीवर जास्त नफ्याचे आमिष दाखवून एकाची २७ लाखांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. हा प्रकार रावेत येथे घडला. या प्रकरणी पुनावळे येथील ३५ वर्षीय व्यक्तीने रावेत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अमित यादव यासह इतरांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी यादव याने फिर्यादी यांना एका कंपनीत फॉरेक्स ट्रेडिंग व शेअर ट्रेडिंगसाठी गुंतवणूक घेऊन महिन्याला दहा ते बारा टक्के खात्रीशीर परतावा देण्याचे आमिष दाखवले. फिर्यादीला वेगवेगळ्या बँक खात्यावर ३३ लाख ३० हजार रुपये भरण्यास भाग पाडले. त्यातील सहा लाख रुपये परत दिले. मात्र, उर्वरित २७ लाख २७ हजार रुपये परत न देता त्यांची फसवणूक केली.
तडीपार गुंडाला पिस्तूलसह अटक
पिंपरी : पुणे जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केलेले असतानाही हद्दीत आलेल्या तडीपार गुंडाला निगडी पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई निगडीतील मिलिंदनगर येथे करण्यात आली. महेश उर्फ भावड्या गौतम शिंदे (रा. गुरुदत्त हाउसिंग सोसायटी, निगडी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडून पोलिसांनी ५० हजार पाचशे रुपये किमतीचे एक पिस्तूल जप्त केले.
जादा नफ्याचे आमिष; २७ लाखांचा गंडा
पिंपरी : ट्रेडिंग व स्टॉक मार्केटमधील गुंतवणुकीवर जास्त नफ्याचे आमिष दाखवून एकाची ३७ लाखांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी चिंचवडमधील तानाजीनगर येथील साठ वर्षीय व्यक्तीने चिंचवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. आरोपींनी फिर्यादी यांना ट्रेडिंग व स्टॉक मार्केटमध्ये पैसे भरण्यास सांगून जास्त नफा देण्याचे आमिष दाखवले. त्यांनतर त्यांना परतावा न देता ३७ लाख २३ हजार रुपयांची फसवणूक केली.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.