अस्वच्छता, दुर्गंधी अन् अंधार
पिंपरी, ता. ३० ः पिंपरी चिंचवड शहरातील महामार्ग व साठ मीटरपेक्षा अधिक रुंद रस्ते ओलांडण्यासाठी महापालिकेने सहा ठिकाणी पादचारी भुयारी मार्ग उभारले आहेत. आणखी काही भुयारी मार्गांची योजना आहे. मात्र, कार्यान्वित असलेल्या भुयारी मार्गांची दुरवस्था झालेली आहे. काही ठिकाणी दिवे चोरीला गेल्याने रात्री अंधार असतो. सुरक्षा नसणे, अस्वच्छता, दुर्गंधी, अंधार अशा समस्यांनी वेढलेल्या भुयारी मार्गांचा ‘सकाळ’ने घेतलेला आढावा.
पिंपरी चिंचवड शहराच्या पूर्वेस आळंदी-पुणे-पंढरपूर पालखी मार्ग आहे. पुणे-नाशिक आणि पुणे-मुंबई महामार्ग शहरातून गेले आहेत. औंध-रावेत-किवळे बीआरटी मार्गाचे रुंदीकरण महापालिकेने केले आहे. मुंबई-बंगळूर महामार्ग (सेंट्रल चौक देहूरोड ते कात्रज बाह्यवळण मार्ग) शहराच्या पश्चिमेकडून आहे. तसेच काळेवाडी फाटा ते देहू-आळंदी रस्ता चिखली बीआरटी मार्ग शहराच्या मध्यातून आहे. हे सर्व रस्ते ६० मीटरपेक्षा अधिक रुंद आहेत. आणखी काही ठिकाणी पादचारी भुयारी मार्ग उभारणीचे नियोजन आहे. मात्र, अस्तित्वात असलेल्या भुयारी मार्गांची देखभाल-दुरुस्ती, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था पाहणे महापालिकेची जबाबदारी आहे. तशी परिस्थिती ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत आढळली नाही. त्यामुळे पादचारी नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
भुयारी मार्ग कशासाठी
- साठ मीटरपेक्षा अधिक रुंद रस्ते ओलांडण्यासाठी
- चालत रस्ता ओलांडल्यास अपघाताचा धोका अधिक
- पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी
- वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी
सध्याचे भुयारी मार्ग
- औंध-रावेत-किवळे बीआरटी मार्गावर रक्षक चौकात
- पुणे-मुंबई महामार्गावर फुगेवाडी, बिगबजार चिंचवड स्टेशन आणि निगडी
- आळंदी-पुणे पालखी मार्गावर वडमुखवाडी थोरल्या पादुका मंदिराजवळ
- काळेवाडी फाटा ते देहू-आळंदी रस्ता चिखली बीआरटी मार्गावर काळेवाडी
(वृत्तसंकलन ः पीतांबर लोहार, आशा साळवी, प्रदीप लोखंडे, सुबोध गलांडे, संजय बेंडे, रमेश मोरे, संदीप सोनार)
