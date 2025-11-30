कासारसाई धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई सुरुच
सोमाटणे, ता. ३० ः कासारसाई धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई सुरु केल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पर्यटन व्यवसायाला ब्रेक लागण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
धरणालगतच्या शेतकऱ्यांचा पुनर्वसन प्रश्न बाकी असल्याने तो सुटेपर्यंत उपजीविकेचे साधन म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी धरणालगत पर्यटनाला अनुकूल असणारे लहान-मोठे व्यवसाय सुरु केले आहेत. निसर्ग संपन्न वातावरण, खमंग मावळी जेवण, हिरवेगार बहरलेले शेत, तंबुतील निवासाची सोय, शहरापासून जवळचे ठिकाण आदी कारणामुळे मागील दशकापासून पुणे, पिंपरी चिंचवड, हिंजवडी, खराडी, चिखली, हडपसर परिसरातील नोकरदार पर्यटकांचा ओढा कासारसाई धरणाकडे वाढला आहे. शनिवार, रविवार व सुट्टीच्या दिवशी धरणावर पर्यटकांची गर्दी असते. धरण परिसरात पर्यटकांची संख्या वाढल्याने पर्यटनाला चालना मिळाली असून अल्पावधीत प्रकल्पग्रस्तांचा चांगला व्यवसाय सुरु झाला होता. परंतु पाटबंधारे विभागाने धरण परिसरातील अनधिकृत बांधकामे तोडण्यास सुरवात केल्याने पर्यटनाचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. पुनर्वसन होईपर्यंत पर्यटन व्यवसायावर बंदी आणू नये, अशी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
धरणासाठी संपादित जमिनी शासनाच्या मालकीच्या असून याबाबत संबंधितांना अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्याबाबत अनेक वेळा नोटीस देण्यात आली आहे. याची दखल न घेतल्याने ही कारवाई सुरु केली असून असे सर्वच अनधिकृत बांधकामे पाडली जाणार आहेत.
- डी. एम. डुबल, कार्यकारी अभियंता खडकवासला
