स्वस्तात घर मिळवून देण्याच्या नावाखाली फसवणूक
पिंपरी : खासगी व सरकारी योजनेत कमी किमतीत घर मिळवून देण्याच्या नावाखाली पैसे घेऊन नऊ जणांची वीस लाख रुपयांची फसवणूक केली. हा प्रकार पिंपरीतील स्वप्ननगरी सोसायटी येथे घडला.
या प्रकरणी ताजुद्दीन कमला शेख (रा. घरकुल, चिखली) यांनी संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी उमाकांत रामदास ढाके, शुभम उमाकांत ढाके व एक महिला (सर्व रा. पिंपरी) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
टेम्पोच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
पिंपरी : टेम्पोने अचानक ब्रेक मारल्याने कासारवाडीतील नाशिकफाटा येथे टेम्पोला दुचाकी धडकून झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाला.
विशाल विजय चिंचपरकर (वय ३१, रा. अंकुश चौक, निगडी) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी त्यांच्या पत्नी काजल चिंचपरकर यांनी दापोडी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार भंवरसिंग सुमरेसिंग राजपूत (रा. भोसरी एमआयडीसी, राजस्थान) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. विशाल हे रात्री कामावरून सुटल्यानंतर हडपसर येथून निगडीच्या दिशेने येत असताना टेम्पोने अचानक ब्रेक मारल्यामुळे ते टेम्पोला धडकले. यामध्ये गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला.
गांजा बाळगल्याप्रकरणी एकावर कारवाई
पिंपरी : विक्रीसाठी गांजा बाळगल्याप्रकरणी एकावर गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने लवळे येथे कारवाई केली.
साबुज ऊर्फ समीर जमाल शेख (रा. शिंदेवस्ती, नांदे) असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडून पोलिसांनी २३२ ग्रॅम वजनाचा गांजा, एक मोबाईल व एक दुचाकी जप्त केली.
दोन पिस्तूल जप्त; दोघांना अटक
पिंपरी : चिंचवड व पिंपरी येथे पोलिसांनी केलेल्या दोन वेगवेगळ्या कारवाईत दोन बेकायदा पिस्तूल जप्त केले. चिंचवड, दत्तनगर येथील कारवाईत पिंपरी पोलिसांनी अभिषेक अनिल नाईक (रा. दत्तवाडी, पुणे) याला अटक केली. त्याच्याकडून पन्नास हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल व एक काडतूस जप्त केले. तर मुंबई-पुणे महामार्गाकडून संत तुकारामनगरकडे जाणाऱ्या मार्गावर संत तुकारामनगर पोलिसांनी मंथन मोहन गायकवाड (रा. मांजरी रोड, हडपसर) याला अटक केली. त्याच्याकडून ५१ हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल व एक काडतूस जप्त केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.