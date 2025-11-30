अघोषित भारनियमाने उद्योगनगरी त्रस्त
पिंपरी, ता. ३० : पिंपरी चिंचवड शहरात मागील काही दिवसांपासून दररोज आणि वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता दिवसातून तीन ते चार वेळा विद्युत पुरवठा खंडित होत आहे. त्यामुळे महावितरणने अघोषित भारनियमन सुरू केले आहे का, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
शहरात दिवसातून अनेक वेळा वीज गायब होणे, कोणतीही पूर्वसूचना न देता वीज खंडित करणे, तांत्रिक बिघाडांविषयी स्पष्ट माहिती न देणे अशा समस्या वाढल्या आहेत. वारंवार होणाऱ्या या प्रकारांमुळे घरगुती आणि इलेक्ट्रिक उपकरणांचे नुकसान, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात अडथळे, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वर्क-फ्रॉम-होममध्ये व्यत्यय येत आहेत. वाढत्या वीज समस्येमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत आहे. उद्योजकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. उद्योजक, विक्रेते आणि नागरिकांनी महावितरणकडे वेळोवेळी तक्रार करूनही परिस्थितीत सुधारणा न झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
या आहेत मागण्या
- यंत्रणेतील तांत्रिक दोष, ओव्हरलोडिंग तसेच जुन्या वीजवाहिन्यांची तातडीने तपासणी करा
- ट्रान्सफॉर्मर क्षमतेत वाढ, केबल दुरुस्ती/बदली, लोड बॅलन्सिंग व फीडर सुधारणा यांसारख्या कायमस्वरुपी उपाययोजना त्वरित करा
- २४ बाय ७ अखंड वीजपुरवठ्यासाठी आवश्यक तांत्रिक व्यवस्था उभारावी
- नियोजित दुरुस्ती कामांसाठी पूर्वसूचना द्यावी
या भागांत वीजपुरवठा खंडित
निगडी प्राधिकरण, यमुनानगर, मोशी, डुडुळगाव
यमुनानगर परिसरात दिवसातून तीन ते चार वेळा वीज जाते. अनेकदा कोणतीही पूर्वसूचना नसते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान, उपकरणांचे वारंवार बिघाड आणि दैनंदिन कामात अडथळे निर्माण होत आहेत. आम्ही वारंवार तक्रारी दिल्या असून आता तरी तातडीने ठोस उपाययोजना करून स्थिर वीजपुरवठा करावा.
- शिवानंद चौगुले, रहिवासी
शहरात विविध विभागांकडून विकासकामे सुरू आहेत. त्यामुळे बऱ्याच वेळा विद्युतवाहिन्या नादुरुस्त होतात. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होतो. तो सुरळीत ठेवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- विकास पुरी, जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण
