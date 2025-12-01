गुन्हे वृत्त
पिस्तूल बाळगणाऱ्याला मॅगझिन चौकात अटक
पिंपरी : पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी एकाला दिघी पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई दिघीजवळील मॅगझिन चौक ते भोसरी रस्त्यालगत करण्यात आली. निखील बाबुराव पोतदार (रा. चक्रपाणी वसाहत, भोसरी) असे अटक आरोपीचे नाव आहे. आरोपीकडे पिस्तूल असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेत त्याच्याकडून पिस्तूल व काडतूस जप्त केले.
मेफेड्रॉन बाळगणाऱ्याला चिंचवडमध्ये अटक
पिंपरी : मेफेड्रॉन (एमडी) हा अमली पदार्थ बाळगणाऱ्याला पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने अटक केली. ही कारवाई चिंचवड येथील अण्णासाहेब मगर नगर येथे करण्यात आली. इस्तियाक इकबाल चौधरी (रा. अण्णासाहेब मगरनगर, चिंचवड) असे आरोपीचे नाव आहे. आरोपीकडून २२. २६ ग्रॅमचे मेफेड्रॉन, मोबाइल व इतर साहित्य असा एकूण दोन लाख ३२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला.
कामाचे पैसे मागितल्याने मारहाण
पिंपरी : कामाचे पैसे मागितल्याचा राग आल्याने बेदम मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांना दोघांना अटक केली आहे. ही घटना मावळातील बेबडओहळ येथे घडली. या प्रकरणी राजीवकुमार ठाकूर (रा. बेबड ओव्हळ, ता. मावळ) यांनी शिरगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी विकी ढमाले व आयुष शरद ढमाले (दोघेही रा. बेबड ओव्हळ, ता. मावळ) यांना अटक केली असून विकी याच्या वडिलांवर गुन्हा दाखल आहे. फिर्यादी यांनी आरोपीच्या घरी जाऊन कामाचे पैसे मागितले. याचा राग आल्याने आरोपींनी त्यांना काठीने मारहाण केली.
