नोव्हेंबर महिन्यातील अपघाताच्या घटना
हिंजवडी परिसरात नोव्हेंबरमधील गंभीर अपघात
- १८ नोव्हेंबर ः बालेवाडीतील अपघातात अनुराग चांदमारे (वय ७, रा. नानाची चाळ, महाळुंगे) याचा मृत्यू झाला. अभिनव चांदमारे आणि बंडू वावळकर जखमी झाले. बंडू वावळकर हे अनुराग व अभिनव यांना दुचाकीवरून घेऊन जाताना महाळुंगे पोलिस चौकीजवळ टेम्पोने धडक दिली. अनुरागच्या डोक्याला मार लागल्याने मृत्यू
- १८ नोव्हेंबर ः सूस येथील स्मशानभूमीजवळ झालेल्या अपघातात वैशाली पाखरे (वय ४४, रा. सूस) यांचा मृत्यू झाला. वैशाली या दुचाकीवरून जात असताना डंपरने त्यांना धडक दिली
- १९ नोव्हेंबर ः पीएमपीएल बसने धडक दिल्याने अकीर शेख (वय २५) याचा मृत्यू झाला. हा अपघात वाकड येथील जगताप डेअरी पुलाखाली घडला
- १९ नोव्हेंबर ः वाकड येथील उत्कर्ष चौक या मार्गाने पायी जाताना अज्ञात भरधाव वाहनाने दिलेल्या धडकेत व्यंकटेश पवार यांचा मृत्यू
- २० नोव्हेंबर ः मुंबई-बंगळूर महामार्गावर पुनावळे येथे धोकादायकरीत्या उभ्या रसायनांच्या टँकरला मागून धडकल्याने मेजो एम. एम. (वय ४२, रा. अम्ब्लुर, जि. त्रिशुल, केरळ) या ट्रकचालकाचा मृत्यू
- २१ नोव्हेंबर ः मारुंजी रस्त्यावरील शिंदे वस्ती येथे सिमेंट मिक्सर ट्रकने धडक दिल्याने दुचाकीवरील रिदा खान या तरुणीचा मृत्यू झाला, तर विवेक ठाकूर हा तरुण जखमी
- २२ नोव्हेंबर ः लवळे फाटा येथे भरधाव डंपरने दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वार वैभव मालपोटे यांचा मृत्यू
