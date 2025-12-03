गाय ही समरसतेचे प्रतीक : कुदळे

पिंपरी, ता. ३ : ‘‘ज्यांनी गायीचा प्रतिपाळ केला, त्यांना दुधासह आयुर्वेदिक महत्त्व असलेले पंचगव्य देणारी गाय ही सामाजिक समरसतेचे प्रतीक आहे,’’ असे विचार कर्णावती क्षेत्र गोरक्षा प्रमुख भाऊराव कुदळे यांनी मांडले.
विश्व हिंदू परिषद, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत गोरक्षा एवम गोसंरक्षण, सेवा, समरसता व धर्मप्रसार या आयामामधील जिल्हाप्रमुख, जिल्हा सहमंत्री, पिंपरी-चिंचवड व पुण्यातील सेवा, समरसता, गोरक्षा एवंम गोसंरक्षण, धर्मप्रसार व प्रसार या आयामच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना कुदळे बोलत होते. या प्रसंगी समरसता पुनरुस्थान गुरुकुलम् अध्यक्ष पद्मश्री गिरीश प्रभुणे, नितीन वाटकर, प्रांत गोरक्षा सहप्रमुख भानुदास बर्गे, केतन घोडके, दिनेश लाड, डॉ. शर्वरी यरगट्टीकर आदी प्रमुख उपस्थिती होती.
कुदळे म्हणाले, ‘‘गाय वाचली तर शेतकरी वाचेल, शेतकरी वाचला तर गाय वाचेल. गायीच्या दुधासह गोमूत्र यापासून होणाऱ्या पंचगव्यातून १०९ प्रकारची औषधे तयार होतात. यासाठी सेवा विभागाने गायी पाळणाऱ्या शेतकऱ्याला सन्मानित करावे. मुस्लीम समाजातील काही व्यक्तींनीही गोशाळा उभारल्या आहेत. कारण जातपात, धर्म या सर्व भेदांच्या पलीकडे सर्वांना गोपालनाचे अनेक लाभ होतात.’’
वसंत सराफ आणि अरविंद विभुते यांना श्रद्धांजली अर्पण करून कार्यक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला. विश्व हिंदू परिषद प्रांतसहमंत्री ॲड. सतीश गोरडे यांनी प्रास्ताविक केले. विभाग सहमंत्री दिनेश लाड यांनी सूत्रसंचालन केले. अतुल सराफ यांनी आभार मानले.
