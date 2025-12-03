शहरात बिबट्याचा वावराच्या अफवा
पिंपरी, ता. ३ : जिल्ह्यात ठिकठिकाणी बिबट्याच्या वावर आणि संबंधित घटना सातत्याने घडत आहेत. अशातच रावेत-किवळे भागांतही बिबट्या दिसल्याचे फोटो समाज माध्यमांवर बुधवारी (ता.३) ‘व्हायरल’ झाले. मात्र, हे फोटो कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून तयार केल्याचे काहीच वेळातच निष्पन्न झाले. त्यामुळे बिबट्या दिसल्याची चर्चा ही अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले. पण, या प्रकारामुळे परिसरात आधी भीती आणि संभ्रम निर्माण झाला.
पिंपरीतील मिलिंदनगर येथे बिबट्या दिसल्याची अफवा शनिवारी (ता.२९) पसरली होती. त्यानंतर बुधवारी (ता.३) सकाळी रावेत येथील इस्कॉन मंदिरामागे आणि किवळे कचरा संकलन केंद्र परिसरात बिबट्या दिसल्याचे फोटो व्हॉट्स ॲपवर व्हायरल झाले. त्यामुळे कामानिमित्त निघालेल्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, कोणीतरी ‘एआय’चा वापर करून हा खोडसाळपणा केल्याचे वनविभागाने समोर आणले. तसेच या भागांत बिबट्याचा वावर असल्याची शक्यताही फेटाळली.
सूर्योदयानंतर बिबट्या शक्यतो बाहेर पडत नाही. त्याचा वावर साधारणपणे रात्री असतो. त्यामुळे हा फोटो ‘एआय’चा असल्याचे दिसते. अशा प्रकारचे फोटो आल्यास ते पुढे न पाठवता सत्यता तपासण्यासाठी वन विभागाकडे पाठवावेत. तसेच बिबट्या आढळल्यास १९६२ या क्रमांकावर कळवावे. नागरिकांना तातडीने मदत केली जाईल.
- कृष्णा हाके, वनरक्षक
आमच्या भागात बिबट्या दिसल्याचे फोटो व्हायरल झाले. आपल्या परिसरात बिबट्याचा वावर असणे भीतीदायक आहे. मात्र, हे फोटो खरे आहेत, की ‘एआय’निर्मित? हे समजत नाही; तोपर्यंत हे फोटो कोणालाही पाठवू नयेत. त्यामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
- प्रणव झा, रहिवासी, रावेत
