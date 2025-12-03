छाटलेल्या फांद्या आठवडाभरापासून पदपथावर
पिंपरी, ता. ३ : औंध-रावेत बीआरटी मार्गावर ताथवडे चौकात पदपथावर फांद्या पसरल्या होत्या. नागरिकांची अडचण लक्षात घेऊन महापालिका ‘ड’ प्रभाग कार्यालय उद्यान विभागाने त्यांची छाटणी केली. पण, या फांद्या आठवडाभरापासून याच ठिकाणी पडून आहेत.
औंध-रावेत बीआरटी रहदारीचा मुख्य रस्ता आहे. ताथवडे परिसरात वसाहती वाढल्याने या मार्गावरून सतत वाहनांची ये-जा असते. ताथवडे चौकातील पदपथाचा नागरिक नियमित वापर करतात. या छाटलेल्या फांद्यामुळे त्यांना अडथळा होत आहे. रस्त्यालगत पडून असलेल्या फांद्यामुळे पादचारी आणि वाहनचालकही त्रस्त झाले आहेत. महापालिकेने छाटणी केली असली, तरी फांद्या वेळेत न उचलल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
झाडांच्या फांद्या छाटल्या, पण त्या पदपथावरच पडून आहेत. पादचाऱ्यांना आणि वाहनांनाही अडथळा होत आहे. महापालिकेने तत्परतेने फांद्या उचलल्यास अडथळा दूर होईल.
- तुकाराम पाटील, नागरिक
