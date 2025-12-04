‘हरित घोरावडेश्वर’साठी वृक्ष लागवडीचा संकल्प
सोमाटणे, ता. ४ : पुणे-मुंबई महामार्गाच्या बाजूने असलेला घोरावडेश्वर डोंगर पुन्हा हिरवागार करण्यासाठी घोरावडेश्वर विकास प्रतिष्ठानने ‘हरित घोरावडेश्वर’ करण्याचा ठाम निर्धार केला आहे. या उपक्रमाची सुरुवात प्रसिद्ध सिनेअभिनेते जॉकी श्रॉफ यांच्या हस्ते वृक्षलागवड करून करण्यात आली.
घोरावडेश्वर डोंगरावर दरवर्षी लागणाऱ्या वणव्यामुळे मोठ्या प्रमाणात झाडे जळून जातात. त्यामुळे पावसाळ्यात प्रचंड पाऊस पडूनही या डोंगरावर वृक्षांचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. दररोज सकाळी तसेच सुट्टीच्या दिवशी दिवसभर भाविक आणि पर्यटकांची डोंगरावर मोठी गर्दी असते. मात्र, झाडांची कमतरता असल्याने शिवमंदिराकडे पायी जाताना थकवा आल्यास विश्रांतीसाठी रस्त्यालगत सावलीचा अभाव जाणवतो. ही समस्या लक्षात घेऊन घोरावडेश्वर विकास प्रतिष्ठानने जेके फाउंडेशनच्या सहकार्याने तसेच वनविभाग यांच्या मदतीने ‘हरित घोरावडेश्वर’ उपक्रम हाती घेतला आहे. या अभियानांतर्गत घोरावडेश्वर डोंगरावर एकूण अकरा हजार वृक्षांची लागवड केली जाणार असून, हे वृक्ष मोठे होईपर्यंत त्यांचे संगोपन आणि जतन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रतिष्ठानने स्वीकारली आहे.
या कार्यक्रमाला घोरावडेश्वर विकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष रघुवीर शेलार, माजी अध्यक्ष भाऊसाहेब पानमंद, मुकुंद राऊत, किसनराव भेगडे, पोपटराव भेगडे, तानाजी वाघोले, मधुकर बोडके, सतीश अग्रवाल, राजेश मुऱ्हे, तुषार तरस आदी उपस्थित होते. या संपूर्ण उपक्रमाचे नियोजन प्रतिष्ठानचे सचिव योगेश शेलार आणि उपाध्यक्ष अभिजित भेगडे यांनी केले.
‘‘वृक्ष म्हणजे मानवाचा श्वास आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी केवळ वृक्षलागवड करणेच नव्हे, तर लावलेल्या वृक्षांचे जतन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या काळात वृक्षसंवर्धन ही काळाची गरज आहे.’’
- जॉकी श्रॉफ, अभिनेता
घोरावडेश्वर डोंगर ः जॉकी श्रॉफ यांच्या हस्ते वृक्षलागवड करताना रघुवीर शेलार, भाऊसाहेब पानमंद, मुकुंद राऊत यांच्यासह घोरावडेश्वर विकास प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.