स्वेच्छानिवृत्तीसाठी शहर अभियंत्यांचा अर्ज
पिंपरी, ता. ३ ः पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला आहे. विशेष म्हणजे नियत वयोमानानुसार त्यांच्या सेवानिवृत्तीला अवघी दीड वर्षे बाकी आहेत. त्यानंतरही त्यांनी अर्ज दिल्याने बुधवारी (ता. ३) महापालिका वर्तुळात चर्चेला उधाण आले होते. मितभाषी अशी ओळख असलेल्या निकम यांची कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्ती झाली होती. सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यांना पदोन्नती मिळाली. त्यांच्या शहर अभियंता पदाच्या कार्यकाळात महापालिकेची पर्यावरणपूरक नवी इमारत, मुळा नदीवरील सांगवी-बोपोडीला जोडणारा पूल, पिंपरी डेअरी फार्म येथील लोहमार्गावरील उड्डाणपूल, पवना नदीवरील पिंपरी-पिंपळे सौदागर आणि थेरगाव-चिंचवड जोडणारे पूल झाले आहेत. भक्तीशक्ती निगडी ते किवळे मुकाई चौक बीआरटी रस्ताही त्यांच्या कार्यकाळात झाला आहे. स्वेच्छानिवृत्ती अर्जावरील निर्णयासाठी तीन महिन्यांची मुदत असते. या कालावधीत ते निर्णय बदलूही शकतात, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
