गुन्हे वृत्त
दुकानदारावर कोयत्याने वार करण्याचा प्रयत्न
पिंपरी : सिगारेट देण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून दुकानदारावर कोयत्याने वार करण्याचा प्रयत्न करीत सिमेंट गट्टूने मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी तरुणाला अटक केली आहे. ही घटना काळेवाडी पुलाजवळ घडली. या प्रकरणी रमेश गुप्ता (रा. संजय गांधीनगर, पिंपरी) यांनी पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी प्रसाद ठोंबरे (रा. मुकाई चौक, किवळे) याला अटक केली आहे. फिर्यादी याच्या दुकानाजवळ आरोपी आला. फिर्यादीच्या मुलीने आरोपीला सिगारेट देण्यास नकार दिला असता आरोपीने वाद घातला. फिर्यादीला जीवे मारण्याच्या उद्देशाने दोन वेळा त्यांच्यावर कोयत्याने वार केला. मात्र, फिर्यादीने तो चुकविला. त्यानंतर आरोपीने पळून जाताना फिर्यादीला सिमेंटचा गट्टू मारल्याने जखमी झाले.
गांजा बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : विक्रीच्या उद्देशाने गांजा बाळगणाऱ्याला पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने अटक केली. ही कारवाई पिंपरीतील भाटनगर येथे करण्यात आली. सनी धर्मासिंग माचरेकर (रा. भाटनगर, पिंपरी, मूळ - ता. निफाड, नाशिक) असे आरोपीचे नाव आहे. आरोपीकडून २७८ ग्रॅम वजनाचा गांजा, एक दुचाकी, एक मोबाइल व रोख रक्कम असा एकूण ५१ हजारांचो ऐवज जप्त करण्यात आला.
तडीपार गुंडाला अटक; दोन पिस्तूल जप्त
पिंपरी : तडीपार असतानाही हद्दीत आलेल्या गुंडाला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून दोन पिस्तूल आणि एक काडतूस जप्त करण्यात आले. ही कारवाई पिंपरी स्मशानभूमीजवळ करण्यात आली. सागर ढावरे (रा. मिलिंदनगर, पिंपरी) असे गुंडांचे नाव आहे. त्याला दोन वर्षांसाठी पुणे जिल्ह्यातून तडीपार केलेले आहे. तरीही तो आदेशाचा भंग करून हद्दीत आला. याबाबत पोलिसांना माहिती मिळाली असता त्याला ताब्यात घेण्यात आले.
दोन पिस्तूल जप्त; एकाला अटक
पिंपरी : दोन पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी एकाला पिंपरी पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई चिंचवडमधील रामनगर येथे करण्यात आली. शुभम उर्फ दुर्लभ सुरेश शेंडे (रा. म्हसवड, ता. माण, जि , सातारा) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी हे दोन्ही पिस्तूल जप्त केले आहेत.
