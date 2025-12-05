ॲप आधारित कॅब सेवेची आजपासून भाडेवाढ
पिंपरी, ता. ५ : ॲप आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (आरटीए) निश्चित केलेले दर आधार मानत भाडे निर्धारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात शनिवारपासून (ता.६) ॲपबेस प्रवासी सेवा महागणार आहे. प्रवाशांना नॉन एसीसाठी प्रतिकिलोमीटर १५.७५ रुपये आणि एसीसाठी प्रतिकिलोमीटर १८.७५ रुपये मोजावे लागणार आहेत.
पुणे जिल्ह्यात ‘ओला’, ‘उबेर’ आणि ‘रॅपिडो’सारख्या काही कंपन्या ऑनलाइन प्रवासी वाहतूक सेवा देत आहेत. पिंपरी चिंचवड आणि पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागात साधारण ९० हजार कॅब आणि दीड लाख रिक्षांची नोंद आहे. यातील ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक कॅब आणि रिक्षाचालक हे ऑनलाइन ॲपला जोडले आहेत. पण, नागरिकांनी ॲपवर रिक्षा व कॅब बुकिंग करताना ॲपवर वेगळा दर दाखविते आणि प्रत्यक्षात अधिक दर आकारला जात असल्यामुळे प्रसंगी वाद निर्माण होत आहे. ‘आरटीए’प्रमाणे दर देण्यासाठी काही संघटनांनी आंदोलनही केले होते. याबाबत परिवहन कार्यालयात संघटना आणि कंपनींचे प्रतिनिधी यांच्यात ऑक्टोबरमध्ये बैठकही झाली. यावेळी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना ‘आरटीए’चे दर आधार मानून दर देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मोटार वाहन अधिनियम तरतुदीनुसार राज्यात रिक्षा व टॅक्सी यांचे भाडेदर संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाद्वारे (आरटीए) निश्चित करण्यात येत आहेत. पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीए’ने रिक्षासांठी १७ आणि एसी कॅबसाठी प्रतिकिलोमीटर २५ रुपये आणि नॉन एसी कॅबसाठी प्रतिकिलोमीटर २१ रुपये दर निश्चित केले आहेत. हे दर आधार मानून किमान आणि कमाल दर लागू करण्याचा निर्णय या कंपन्यांनी घेतला आहे. मात्र ‘आरटीए’चे दर लागू करताना ते कमी-जास्त करण्याचा अधिकार कंपन्यांना दिला आहे. मागणी कमी असलेल्या वेळेत फेरीच्या २५ टक्के सवलत आणि मागणी असलेल्या वेळेत दीड पटीपेक्षा जास्त दर आकारता येणार नाही.
असे आहेत दर (रुपयांत)
सर्व्हिस - ‘आरटीए’ दर - किमान दर - कमाल दर
नॉन एसी कॅब - २१ - १५.७५ - २६.२५
एसी कॅब - २५ - १८.७५ - ३१.२५
