शिक्षकांच्या आंदोलनात अत्यल्प सहभाग
पिंपरी, ता. ५ : मागण्या मांडण्यासाठी शिक्षकांनी शुक्रवारी (ता.५) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘आक्रोश मोर्चा’ काढला. यात सर्वच शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ‘शाळा बंद’ची हाक दिली होती. पण, शिक्षण संचालकांनी आंदोलक शिक्षकांना कारवाईचा इशारा दिल्यामुळे शहरातील अत्यल्प शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाले.
नवीन संचमान्यतेमुळे शाळांवरील शिक्षकांची पदे कमी करणे, दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती, तसेच ऑनलाइन अशैक्षणिक कामांचे वाढते ओझे यामुळे संतापलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांनी राज्यव्यापी बंदची हाक दिली होती. त्यात शहरातील शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. पण, अनेकांनी आंदोलनात सहभागी होणे टाळल्याचे दिसून आले. दरम्यान, आंदोलन काळातही काही शाळांचे कामकाज नियमित सुरू असल्याचे दिसून आले.
महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेद्वारे महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक आणि केंद्रप्रमुख संघटनेचा नऊ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्यभरात सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढला आहे. टीईटी अनिवार्यला विरोध करण्यासाठी दिल्ली येथील आंदोलनात आमच्या संघटनेचा सक्रिय सहभाग राहिला आहे.
- मनोज मराठे, राज्य सरचिटणीस,
महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना
