चालकाची तक्रार करण्यासाठी हवा खासगी बसमध्ये दूरध्वनी क्रमांक
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ५ ः हिंजवडीमधील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आता प्रत्येक खासगी बसमध्ये चालकाची तक्रार करण्यासाठी एक दूरध्वनी क्रमांक प्रसिद्ध करण्याचा आदेश पिंपरी चिंचवडचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदेश चव्हाण यांनी दिला. गुरुवारी (ता. ४) येथील आरटीओ कार्यालयातील रस्ता सुरक्षा सभागृहात खासगी बस वाहतूक संघटनांचे पदाधिकारी आणि आरटीओ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली.
या दुर्घटनेत तीन भावंडांना जीव गमवावा लागला होता. खासगी बसच्या चालकाने मद्यपान केल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर खासगी बस वाहतुकीबाबत विविध पातळ्यांवरून टीका होत आहे. या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आरटीओ प्रशासनाने ही बैठक घेतली होती. या बैठकीत विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले.
यावेळी चव्हाण यांनी विविध सूचना दिल्या. चालकांनी अधिक सुरक्षीत व रहदारीला अडथळा न होता बस चालवावी, असे त्यांनी नमूद केले. काही बस मालकांनी वाहनामध्ये स्वखर्चाने ‘ब्रेथ ॲनलायझर’ बसविले आहे. चालकाने त्याचा वापर केल्याशिवाय बस सुरू होत नाही. अशाप्रकारे ‘ब्रेथ ॲनलायझर’ वाहनाच्या इंजिनला जोडण्याबाबत इतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन आरटीओमार्फत करण्यात आले. एक ॲप तयार करण्यात आले असून यामध्ये बसची व चालकाची संपूर्ण माहिती भरण्याचे काम सूरू असल्याची माहिती, संघटनांकडून देण्यात आली.
