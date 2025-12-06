तडीपार गुंडांवर कारवाई
गुंडांची तडीपारी
शिक्षा की मुभा?
गेल्या दहा महिन्यांत ४५९ जणांवर कारवाई; पोलिसांचा जरब होतोय कमी
मंगेश पांडे ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ६ : गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या गुंडाला हद्दीतून तडीपार केले जाते. मात्र, तडीपार केल्यानंतरही काही गुंड हद्दीत येत असल्याचे दिसून येते. अशा गुंडांवर पोलिसांची बारीक नजर असून, या वर्षभरात जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत विनापरवानगी हद्दीत आलेल्या ४५९ गुंडांवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे.
तडीपार गुंडांचा कालावधी सहा महिने, एक वर्ष, दोन वर्ष असा वेगवेगळा कालावधी असतो. हद्दीतून तडीपार केल्यानंतर त्याला निश्चित करून दिलेल्या भौगोलिक हद्दीच्या बाहेर त्याने वास्तव्य करणे बंधनकारक आहे. ज्या हद्दीत गुन्हेगाराला सोडले जाते. तेथील स्थानिक पोलिस ठाण्यात त्याची नोंदही असते. दरम्यान, तडीपार असतानाही हद्दीत आलेल्या गुंडाकडून गुन्हा घडण्याची शक्यता असते. त्यावेळी त्यांच्यावर बारीक नजर ठेवणे आवश्यक आहे.
पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयांतर्गत असलेल्या विविध पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून एक जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ३०७ जणांना तडीपार करण्यात आले आहे. तसेच मागील वर्षात तडीपार केलेल्या गुंडांचाही तडीपार कालावधी सुरू आहे. दरम्यान, या वर्षभरात कोणतीही परवानगी न घेता तडीपार कालावधीत हद्दीत आलेल्या ४५९ गुंडांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.
तडीपार गुंडांकडून पिस्तूल जप्त
तडीपार आदेशाचा भंग करून हद्दीत आलेल्या गुंडांना पोलिसांकडून ताब्यात घेतले जात आहे. मागील महिनाभरात वेगवेगळ्या कारवाईत तीन तडीपार गुंडांकडून पिस्तूलही जप्त करण्यात आल्या आहेत.
जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान केलेली कारवाई
पोलिस ठाणे ः तडीपार गुंड ः कारवाई
पिंपरी ः ९ ः २८
संत तुकारामनगर ः २ ः २२
चिंचवड ः ६ ः १५
निगडी ः ९ ः ३०
भोसरी ः ५ ः १९
सांगवी ः १२ ः १३
दापोडी ः ९ ः १०
रावेत ः ३ ः ९
वाकड ः १० ः १४
काळेवाडी ः १५ ः २७
हिंजवडी ः १२ ः २७
बावधन ः ५ ः २२
देहूरोड ः १० ः २४
तळेगाव दाभाडे ः ४ ः ५
शिरगाव ः १९ ः १७
तळेगाव एमआयडीसी ः ५ ः २
चाकण ः ३६ ः ३५
म्हाळुंगे ः २६ ः १८
आळंदी ः १२ ः २०
दिघी ः ३७ ः ३९
चिखली ः ३८ ः ३९
भोसरी एमआयडीसी ः २३ ः २४
एकूण ः ३०७ ः ४५९
तडीपार केलेल्या गुंडांची वेळोवेळी माहिती घेतली जात असते. त्यांच्या घरावरही नजर असते. तरीही तडीपार आदेशाचे उल्लंघन करून कोणी हद्दीत आल्यास त्याला ताब्यात घेऊन कडक कारवाई केली जात आहे.
- डॉ. शिवाजी पवार, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे शाखा
