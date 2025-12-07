दडलेला विनोद शोधण्याची नजर हवी
पिंपरी,ता. ७ : ‘‘आजकाल माणसे हसायचे विसरली आहेत. खरं म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत विनोद दडलेला असतो; परंतु तो शोधण्याची नजर मात्र आपल्याकडे हवी,’’ असे विचार सुप्रसिद्ध एकपात्री हास्यकलाकार प्रा. अजितकुमार कोष्टी यांनी केले.
नमस्कार फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित पाच दिवसीय नमस्कार महोत्सवात ‘हसवणूक’ हा हास्यविनोदाचा कार्यक्रम सादर करताना प्रा. कोष्टी बोलत होते. यावेळी त्यांनी ‘गण्या’ या काल्पनिक पात्राच्या माध्यमातून आपल्या दैनंदिन जीवनातील अनेक विसंगती नमूद करून श्रोत्यांना हसवले.
तत्पूर्वी ज्येष्ठ साहित्यिक राज अहेरराव यांनी फाउंडेशनचे संस्थापक-अध्यक्ष सुहास जोशी यांची प्रकट मुलाखत घेतली. जोशी म्हणाले, ‘‘हिंदी आणि इंग्रजी माध्यमांतून शिक्षण झाल्यामुळे मला अस्खलित मराठी बोलता येत नव्हते. एकदा योगायोगाने मी प्रशांत दामले यांनी अभिनय केलेले नाटक पाहिले. तेव्हापासून मराठी भाषा आणि मराठी नाटकांच्या प्रेमात पडलो. मराठी कलाकारांना मानसन्मान मिळावा, म्हणून नमस्कार फाउंडेशनची स्थापना केली. माधुरी ओक यांनी सूत्रसंचालन केले.
दरम्यान, या महोत्सवात आयोजित ‘करून गेलो गाव’ या नाटकालाही रसिकांनी प्रतिसाद दिला. राहुल भंडारे आणि महेश मांजरेकर निर्मित, राजेश देशपांडे लिखित या नाटकात अभिनेता भाऊ कदम यांनी ‘अण्णा’ ही मध्यवर्ती भूमिका बजावली.
