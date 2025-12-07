झोपडपट्टी भागात कचरा, जनजागृतीची गरज
दापोडी
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी गेल्यानंतर दापोडीतील रस्त्यांवर कचरा टाकला जातो. नागरिकांच्या उदासीनतेमुळे, तर काही ठिकाणी घंटागाडीची सेवा पूर्णपणे वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे झोपडपट्टी भागांत कचरा साचण्याची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
महापालिकेचे कर्मचारी कचरा गोळा करण्यासाठी घंटागाडी आणतात, परंतु त्या काही वेळा झोपडपट्टी भागांत पोचत नाहीत. यामुळे ओला व सुका कचरा मिळवणे अशक्य होते. यावर उपाय म्हणून महापालिकेने नागरिकांमध्ये कचरा वर्गीकरणाबद्दल जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे. सोसायटी क्षेत्रातील नागरिक ओला व सुका कचरा वेगळा देतात. परिसरातील गुलाबनगर, सिद्धार्थनगर, जय भीमनगर आणि एसएम कॉलनी यासारख्या भागांत कचऱ्याची समस्या गंभीर झाली आहे. येथील मैदानातदेखील काही नागरिक कचरा टाकतात.
ंमहापालिकेचे कर्मचारी असेपर्यंत नागरिक कचराकुंडीचा वापर करतात. त्यानंतर रस्त्याकडेला कचरा टाकला जात आहे. नागरिकांनीही जबाबदारीने वागले पाहिजे.
- सारिका कांबळे, गृहिणी
झोपडपट्टी भागात अनेकदा घंटागाडी वेळेवर येत नाही. सोसायटी भागात वेळेवर जातात. मोकळ्या मैदानात कचरा टाकला जात आहे. कचरा वेळेवर न उचल्यास परिसरात दुर्गंधी येत आहे.
- सोनाली कदम, गृहिणी
