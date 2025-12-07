हिंजवडीतील तीन रस्त्यांची मोजणी पूर्ण
पिंपरी, ता. ७ : वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी हिंजवडी परिसरातील तीन रस्त्यांची मोजणी ‘पीएमआरडीए’कडून पूर्ण करण्यात आली आहे. यानंतर कागपदत्रांची पूर्तता करत संबंधित जागा मालक, शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. ही प्रक्रिया होताच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
या भागात तब्बल १८ रस्त्यांचे प्रस्ताव आहेत. काही रस्त्यांची मोजणी सुरू आहे. दरम्यान, या मोजणीदरम्यान स्थानिक नागरिकांनी काहीसा विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे मोजणी करण्यास अडथळे आले. अखेर स्थानिक पोलिस, प्रांतधिकारी यांनी तेथे धाव घेतली. त्यानंतर काहीसा तणाव निवळला. यानंतर मोजणी पूर्ण झाली.
हिंजवडी परिसरात सूर्या हॉस्पिटल ते ठाकर वस्ती, सूर्या हॉस्पिटल ते साखरे वस्ती, नांदे ते माण रस्ता, ठाकरवस्ती ते माण गावठाण, म्हाळुंगे ते हिंजवडी फेज १, मारुंजी ते शनिमंदिर वाकड, ठाकर वस्ती ते माण गावठाण, मेझा ९ हॉटेल ते लक्ष्मी चौक, जगताप चौक ते कासारसाई, भुगाव बायपास ते भुगाव, लक्ष्मी चौक ते मारुंजी कोलते पाटील, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते हिंजवडी गावठाण, हिंजवडी फेज ३ ते माण गाव, पांडवनगर, कॅपजेमिनी ते कासारसाई रस्ता यांसह अंतर्गत तीन अशा १८ रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे या भागात नियोजन आहे.
दोन आठवड्यांपासून प्रक्रिया
अरुंद रस्ते, अपघात, वाहतूक कोंडी आणि नागरी समस्यांमुळे हिंजवडी परिसरातील नागरिक, आयटीयन्स वैतागले आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांची आखणी करण्यात आली आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून रस्त्यांची मोजणी केली जात आहे. त्यापैकी सूर्या हॉस्पिटल ते ठकारवस्ती, लक्ष्मी चौक मारुंजी ते कोलते पाटील आणि पद्मभूषण चौक ते जगताप चौक या रस्त्यांची मोजणी पूर्ण झाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.