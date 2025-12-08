सुरेश भट यांनी मराठीत गझल चळवळ रुजवली
पिंपरी, ता. ८ ः ‘सुरेश भट यांनी तन, मन, धन अर्पून मराठीत गझल चळवळ रुजवली; आणि त्यांच्या पश्चातही ही चळवळ वृद्धिंगत झाली,’ असे मत ज्येष्ठ गझलकार बदीऊज्जमा बिराजदार यांनी मांडले.
पिंपरीतील क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले सभागृहात पार पडलेल्या गझलपुष्प कला, साहित्य, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थेच्या सातव्या वर्धापनदिनानिमित्त अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना ते बोलत होते.
यावेळी संतोष कलाटे, संजय चौधरी, डॉ. अविनाश गारगोटे, रीमा रंजन, ज्येष्ठ गझलकार प्रमोद खराडे, संदीप जाधव, नंदकुमार मुरडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी ज्येष्ठ गझलकार वैभव कुलकर्णी यांना ‘गझलपुष्प मराठी गझल प्रचार - प्रसार पुरस्कार २०२५’ प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले. मान्यवरांच्या हस्ते राज्यस्तरीय गझललेखन स्पर्धेतील महेश मोरे (प्रथम), सुप्रिया हळबे (द्वितीय) आणि राहुल कुलकर्णी (तृतीय) या विजेत्यांना पारितोषिके प्रदान करण्यात आली.
कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या सत्रात पार पडलेल्या ‘गझलसंवाद’ या कार्यक्रमात ज्येष्ठ गझल अभ्यासक शिवाजी जवरे यांच्याशी प्रा. दिनेश भोसले यांनी मुलाखतीच्या माध्यमातून संवाद साधला. ‘मराठीत नवोदित गझलकार अतिशय उत्तम लिहीत असून हा प्रवाह कोणीही थोपवू शकत नाही!’ अशी ग्वाही जवरे यांनी दिली. कविता, गझलेतील शब्द आणि संगीत यांचे महत्त्व, इंग्रजी शब्दांचा शिरकाव, गझल लेखनातील स्वानुभव आणि कल्पनाविलास अशा विविध बाबींवर शिवाजी जवरे यांनी मत मांडले. सूत्रसंचालन प्रा. दिनेश भोसले यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.