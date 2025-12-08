एसटीच्या राज्याबाहेरही पर्यटनासाठी विशेष बस
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ८ ः महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) पुणे विभागाने खास पर्यटनासाठी विशेष बस सोडण्याचे नियोजन केले आहे. प्रवाशांना राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील धार्मिक, ऐतिहासिक, निसर्गरम्य ठिकाणी एसटीसंगे पर्यटन करता येईल. मंगळवारपासून विशेष बस सोडण्यात येतील.
नागरिकांना एसटीच्या संकेतस्थंळावरून ऑनलाइन तिकीट आरक्षित करता येईल. नागरिकांच्या मागणीनुसार हे करण्यात आले. पुण्यातून गाणगापूर, दिवेआगर मुरुड, जंजिरा, आदमापूरसाठी गाड्या असतील. राज्याबाहेर उज्जैन ओंकारेश्वर, हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटी आदी ठिकाणी पर्यटक जाऊ शकतात. स्वारगेट आगारातून या बस सोडण्यात येतील. प्रतिसादानुसार आणखी बस वाढविण्यात येतील. ग्रुप बुकिंगची सुविधाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त पर्यटकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभाग नियंत्रण अरुण सिया यांनी केले.
ठिकाण - तारीख - तिकीट दर (कंसात अर्धे तिकीट) - दिवस
उज्जैन ओंकारेश्वर - ९ डिसेंबर - २,४४५ (१,६४५) - ४
गाणगापूर दर्शन - १२ डिसेंबर - १,२३४ (७५९) - २
दिवेआगर मुरुड, जंजिरा किल्ला - १७ डिसेंबर - ९६१ (४८३) २
उज्जैन-ओंकारेश्वर - २४ डिसेंबर - २,४४५ (१,६४५) - ४
हैदराबाद दर्शन - २४ डिसेंबर - १,६७९ (१,१८६) - २
(रामोजी फिल्म सिटी)
आदमापूर दर्शन - २७ डिसेंबर - १,१४२ (५७४) - ४
